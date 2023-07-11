Bilgiçler Yapı’dan ticari işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak akıllı proje

İstanbul’daki çarpık kentleşme, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaları açısından birçok soruna yol açıyor. Özellikle şehrin karmaşasının ortasında kalan işyerleri park yeri ve ulaşım problemleriyle mücadele ediyor. Hatta işletmeler sırf otopark yeri eksikliği sebebiyle müşteri kaybedebiliyor ve tedarik süreçlerinde aksaklık yaşıyor. İşlerinin kolaylaşmasını isteyen işletmeler ise yeni nesil akıllı iş merkezlerine yöneliyor.

AKTİM1, AKTİM2, AKTİM3 projeleriyle ticari gayrimenkul üretiminde büyük bir deneyim elde ettiklerini belirten Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, İstanbul genelinde inşa edilen konutlar için uygulanan kentsel dönüşüm kadar, ticari üniterlerde de yenilemelere ihtiyacı duyulduğunun altını çizdi. Bilgiç, “Bayrampaşa AKTİM Çarşı projemiz, her iş modeline uygun ticari dükkanlar ve modern ofislerden oluşuyor. Gerek mimari yapısı, gerek sosyal donatı alanları, gerekse 32.000 m2 büyüklüğünde kapalı otoparkıyla bölgeye yepyeni bir soluk kazandıracak. İnşaat teknikleri, enerji verimliliği, güvenlik sistemleri ve işlevsellik bakımından çoktan miadını doldurmuş birçok ticaret merkezinin her bakımdan günümüze modernize edilmiş haliyle işletme sahiplerine derin bir nefes aldıracak.”

"İstanbul’daki şirketler dağınık yerleşim düzenine sahip”

İstanbul’un merkezi ilçelerinde konumlanan esnaf, KOBİ ve üreticinin dağınık bir şekilde faaliyet gösterdiğini söyleyen Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, dükkanları kentsel dönüşüme giren esnaf ya da şirketlerin son dönemde toplu işyeri arayışında olmasından yola çıkarak Bayrampaşa’da akıllı ticaret merkezi kurmaya karar verdiklerini ifade etti.

Bugüne kadar edindikleri tecrübelerden hareketle Bayrampaşa’da hayata geçirecekleri AKTİM Çarşı projesinin ustalık projesi olarak adlandırdıklarını söyleyen Ali Emre Bilgiç, “Bilgiçler Yapı olarak ticarethanelerinin stratejik konumu, tedarik zincir yönetimi, dağıtım ağı ve müşterilere ulaşım konularında kolaylık sağlıyoruz” dedi.

“7 yılda 7 milyar 100 milyon TL’lik gayrimenkul yatırımı yaptık"

2016’dan bu yana 7 milyar 100 milyon TL’lik gayrimenkul yatırımı yaptıklarını duyuran Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, Bayrampaşa’daki AKTİM Çarşı isimli projelerinin işletmelere sunduğu avantajları şu şekilde sıraladı: “Proje, modern, işlevsel ofis ve ticari ünitelerden oluşuyor. Projemizin planlama süreci, ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüme ulaştırılması gibi aşamalarla birlikte 1 yılda tamamlandı. Merkezi lokasyonu sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmeler için prestijli bir ortam sunuyor. Öte yandan gelişmiş yangın sistemleriyle güvenliği de ön planda tutuyoruz. Bir diğer avantajımız ise projemizin toplu taşımaya yakınlığıyla ulaşım kolaylığı sağlaması. Ayrıca, misafir veya müşteri kabulü için özel alanlar, lobi hizmetleri gibi ayrıcalıklar da mevcut. Bu sayede işletmeler, müşterilerine ve iş ortaklarına profesyonel bir iş ortamı sunabiliyor."

”Yerli ve yabancı yatırımcılara cazip fırsatlar sunuyoruz”

Bayrampaşa projesiyle birlikte işletmelerin lojistik açıdan da birçok fırsat elde edeceğini belirten Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Aynı zamanda yeni nesil mimarisiyle de iş yapma süreçlerini kısaltacak imkanlar yaratıyoruz. Çünkü yapımız şehir merkezine, otoyollara ve havalimanlarına oldukça yakın. Ticari ünitelerimiz, yerli ve yabancı yatırımcılar için de birçok açıdan cazip. Yatırımcılar, ticari ünite satın aldıklarında projenin bulunduğu bölgenin potansiyeli, ticari talep ve rekabet gibi faktörleriyle avantaj kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Bilgiçler Yapı olarak tecrübemiz, sektördeki itibarımız ve önceki projelerdeki başarımızla yatırımcılarımız aramızda güven bağı oluşturuyoruz. Şu an projemize talep gösteren yatırımcılarımızın birçoğu önceden projelerimizden yatırım yapan iş insanlarından oluşuyor. Bugüne kadar Göl İstanbul ve Minas Park projelerimizle 97 villa ve 72 konut projesinin teslim süreçlerini tamamladık. Son 7 yılda 75 bin metrekare konut, 141 bin metrekare ticari ünite hayata geçirdik. Yatay mimariyi kullanarak az katlı konut projeleri için arazi arayışları sürdürürken, Yeşilköy, Florya ve boğaz hattına 3,5 milyar TL’lik bir yatırım bütçesi ayırdık.”