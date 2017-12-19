Bursa OSB’leri platform çatısı altında birleşecek

19 Aralık 2017

BURSA - OSB’ler ile bünyelerindeki Sİ-AD’ların ortak hareket ederek güç birliği oluşturma fikrinde ilk somut adım atıldı. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin (BOSİAD) çağrısıyla yapılan toplantıda ortak bir platform kurulma kararı alındı.

Nilüfer OSB (NOSAB) Başkanı Mehmet Fikri Ünal, Hasanağa OSB OSB (HOSAB) Başkanı Ömer Faruk Korun, Mustafa kemal paşa OSB Başkanı Levent Kalın, Nilüfer Sanayici ve İş adamları Derneği (NİLSİ-AD) Başkanı Yalçın Aras, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş adamları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı İbrahim Öztürk, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş adamları Derneği (HOSABSİAD Başkanı Sezai Sezer, Barakfakih Sanayici ve İş adamları Derneği (BARSİAD) Başkanı Arif Demirören, Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD) Başkanı Yalçın Toy, Akçalar Islah OSB Dernek Başkanı Cevdet Yüce, Çalı Sanayici ve İş adamları Derneği (ÇASİ- AD) Başkanı Halil İbrahim Kuzucu, İnegöl OSB Başkan Vekili Muvaffak Bayramoğlu’nun katılımlarıyla BOSİAD Dernek Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, “Her OSB’nin kendine özgü problemleri var ama bilgi birikimi de var. Bu birikimleri paylaşmak suretiyle daha iyi sinerji yaratabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

NOSAB Başkanı Mehmet Fikri Ünal da, “Bursalı sanayiciler olarak güç birliği yaparak sesimizi daha gür duyurmalıyız” şeklinde konuştu.