“Büyüme yolculuğunda KOBİ’lere büyük iş düşüyor”

25 Ekim 2018

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye’nin hedeflerine ulaşması noktasında KOBİ’lere büyük iş düştüğünü söyledi. KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin yüzde 99’unu, toplam istihdamın ise yüzde 80’ini oluşturduğunu belirten Koçaslan, “Ülkemizin yeni büyüme yolculuğunda KOBİ’lere sağlanan destekler çok önemli. BTSO olarak bizler de bu süreçte 41 bin üyemiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Nefes kredisine en fazla katkıyı sağlayan kurumlardan biri olduk. UR-GE, Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari gibi katma değerli üretim ve ihracat odaklı çok önemli destek mekanizmalarını harekete geçirdik. Önümüzdeki dönemde de KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artıracak adımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Ülke olarak farklı sorunlarımız var”

TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, Türkiye genelinde her yıl düzenledikleri KOBİ Zirveleri’yle KOBİ’lerin finansmana erişim konusunu enine boyuna değerlendirdiklerini söyledi. Son dönemde endüstri 4.0 ve toplum 5.0 gibi kavramların gündeme geldiğini dile getiren Kuleyin, “Türkiye’de her yıl yüzlerce toplantıda Alman ve Japon endüstrileri temelli ortaya çıkan kavramları konuşuyoruz. Ancak bu iki ülkedeki sanayi ile bizim sanayimizin dertleri bir değil. Bu ülkelerde nüfus artmıyor, dış ticaret açıkları yok ve genç işsiz nüfus da yok. Ülke olarak bizim hedefimiz rekabetçi yerli üretim olmalı. Bunu yaparsak istihdam ve cari açık gibi temel sorunlarımızı da çözüme kavuşturabiliriz. Bunu sağlamak sadece otomasyonla mümkün olmaz. Bu nedenle öncelikli hedefimiz rekabetçi yerli üretimi artırmak olmalı” diye konuştu.



OSB’lere endüstri kütüphaneleri önerisi

Sanayinin yalnızca bina ve makineden ibaret olmadığını söyleyen Nezih Kuleyin, konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘Sanayimizde insan niteliği artmazsa rekabetçi üretim de artmaz. Bu niteliği yalnızca genel eğitim sistemiyle sağlamak mümkün değil. Sivil toplum hareketi olarak ara eleman gücü eğitimine el atmamız gerekiyor. Organize sanayi bölgeleri içerisinde endüstri kütüphaneleri oluşturmalıyız. Endüstri kütüphaneleri sürekli eğitimin yanında sanayide karşılaşılan acil sorunlara da çözüm üretmeli. Sanayide en nitelikli makineye de sahip olsanız, nitelikli insan kaynağınız olmadıkça o makineyi verimli şekilde kullanamazsınız. Dolayısıyla bizler OSB’lere nitelikli endüstri kütüphaneleri kurulmasını öneriyoruz.”

“İhracatçı KOBİ’lerin sayısını artırmalıyız”

Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon 600 bin işletmenin bulunduğunu bu işletmelerin çok büyük bir bölümü ise KOBİ’lerin oluşturduğunu söyledi. Buna karşın ihracat yapan KOBİ’lerin sayısının 70 bin civarında olduğuna dikkat çeken Aydın, “KOBİ’lerimizin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 55 seviyesinde. Girişimcilerimize daha fazla destek sağlayarak ihracatlarını ve katma değerli üretimlerini artırmalıyız” değerlendirmesini yaptı.

Denizbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, bankalarının özellikle son iki yılda KGF, KOSGEB ve EXIMBANK gibi kurumların KOBİ’lere sunduğu kaynaklara çok ciddi destek sağladığını söyledi. Açılış konuşmalarının ardından KOBİ ve girişimcilere yönelik yeni uygulamalar ve destekler hakkında bilgi verildi. BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ve Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz’ın da katıldığı toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.