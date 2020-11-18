Digital Planet’ten KOBİ’lere özel ‘temassız fatura’ hizmeti

Digital Planet, salgında KOBİ’lerin ihtiyacına ‘temassız fatura’ ile hizmet sağladı. Özellikle sosyal mesafenin ve temastan kaçınmanın vurgulandığı bu dönemde ‘temassız ödeme’ daha fazla tercih edilir hale geldi. Durum böyle olunca Digital Planet de işletmelere; yeni nesil ödeme ve tahsilat platformu ile PayALL ile karmaşık başvuru süreçlerine dâhil olmadan, maliyet avantajı ile ödeme süreçlerini dijital dünyaya taşımalarına yardımcı oldu. Mobil ödeme ve tahsilat uygulaması PayALL ile gerçekleştirilen işlemlere ait faturalar, elektronik ortamda oluşturularak, tek tıkla e-posta veya SMS yolu ile e-fatura veya e-arşiv fatura olarak alıcısına iletilebiliyor. Bu sayede işletmelerin ödeme ve faturalandırma süreçleri, yüzde 1.29’dan başlayan, düşük komisyon oranları ile dijitale taşınırken, tüketiciler de pos cihazına veya nakit paraya temas etmeden, kısa sürede ödemelerini tamamlayabiliyor.

Digital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural, Digital Planet olarak 2000 yılından beri yeni teknolojilerle iş dünyasına, KOBİ’lere yenilikçi çözümler üreten bir Ar-Ge şirketi olarak hizmet verdiklerini vurguladı. Kişiselleştirilmiş 'Akıllı Doküman' kavramı altında ödüllü ilk yüksek sıkıştırmalı dijital doküman arşiv teknolojisini Türkiye ile tanıştırdıklarını hatırlatan Vural, “Bunların yanında platform bağımsız ve herhangi bir yazılım entegrasyonuna ihtiyaç duymadan dokümanları sıkıştıran bir platform olarak lanse ettiğimiz “CUTU”, mobil ödeme platformumuz “PayALL” ve birçok yeni ürünümüz ile pazardaki yönlendirici ve yönetici konumumuzu güçlendirdik ve güçlendirmeye de devam ediyoruz” dedi.

Vural, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Makbuz ve e-Bilet ürünlerimiz ile kurum içi süreçleri değiştirmeden, 350’nin üzerinde, ERP, genel muhasebe yazılımı yapan firmalar ile iş ortaklığı ağları sayesinde, KOBİ’lerin e-dönüşüme geçişlerinde kolay ve hızlı entegrasyon sağladıklarını da ekledi.

Vural, yıllık 1.3 milyar e-arşiv fatura işleme hacimleri ile Türkiye’de e-dönüşüm sektörünün en büyük e-fatura platformu ve Avrupa’da da ilk üçte yer aldıklarını belirtti.

Tekil müşteri sayısı yüzde 50 arttı

2020 yılında beklendikleri gibi büyüdüklerini belirten Vural, “Pandeminin itici gücü kadar, GİB tarafından 2019 yılı Ekim ayında yayımlanan tebliğ doğrultusunda; 2020 Temmuz ayı geçiş döneminin bizim için oldukça yoğun geçeceği görünüyordu ve öyle de oldu. Bu yoğun dönemi; gösterdiğimiz çabanın ve emeklerin karşılığını aldığımız bir süreç olarak tanımlayabiliriz. 2019 yılının sonunda 17 binin üzerinde olan tekil müşteri sayımızı, neredeyse yüzde 50 artırarak, Temmuz geçişleri ile birlikte 25 binin üzerine çıkardık. Ürün bazında, aktif olarak verdiğimiz hizmet sayısı ise 55 binin üzerine çıktı. 2019 yılı sonunda, ERP ve genel muhasebe yazılımları ile olan, 300’ün üzerindeki iş ortaklığı ağımız ise 350’nin üzerine çıktı” diye konuştu.

Bu yılın ikinci yarısından itibaren ise yıllık sistemlerimizden geçen e-belge sayısını 1.3 milyardan, 2 milyara çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Vural, “Yıllık sistemlerimizden geçen fatura sayısı ise müşteri portföyümüzün genişlemesi ile her geçen yıl artıyor. Bugüne kadar sistemlerimizde 7.3 milyar kadar, saklanan toplam fatura adedini de 9.3 milyara çıkarmayı ve 2020 yılını yüzde 50 büyüyerek geride bırakmayı hedefledik” dedi.

Tetra projesi için ekibe 12 yeni mühendis kattı

Vural, 2020 yılına; 2019 yılında Ar-Ge çalışmalarına başladıkları yeni alt yapı geliştirme projemiz olan Tetra’nın pilot geçişlerine başlamayı hedefleyerek girdiklerini belirterek “Bu kapsamda, en yeni teknoloji ve yazılımları kullanarak, bir ülkenin tüm e-Dönüşüm’ünü tek başına çalıştırabilecek bu projemizde; bünyemizde yer alan ekiplerin dışında, 12 kişilik yeni bir mühendis ekibiyle beraber ilerledik” dedi.

Florida ve Doha'daki ofisleriyle teknoloji transfer ediyor

Şirketin toplamda 140’ın üzerinde çalışanı olduğunu ifade eden Vural, şunları söyledi: “Türkiye’de; İstanbul’da 2, Ankara ve Konya’da 2 ofis olmak üzere ve satış-pazarlama çalışmalarımızı ilgili bölgeden anlık takip etmek amacıyla faaliyete geçirdiğimiz; Florida ve Doha’da yer alan yurtdışı ofislerimiz ile yurt içindeki tüm iş ortaklarımız için köprü oluşturarak, teknoloji transferliği görevini de üstleniyoruz. Yeri gelmişken altını çizerek söylemek isteriz ki biz daima iş ortaklarımızla beraber büyüyor, güçleniyoruz.”