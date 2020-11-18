Dijital dönüşüm Sampa’nın DNA’sında var

Türkiye'nin global yedek parça markalarından biri olan Sampa, küresel koşulların şimdilerde en güncel dinamiği olan dijital dönüşüm yolculuğuna tüm hızıyla devam ediyor. Şirket, tüm süreçlerin dijital tabanlı yürütülmesine de yatırım yapıyor.

Sampa Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Altuncu’, şirketin son 1.5 yıldır dijital dönüşüm yolculuğuna ve ilişkili projelerin SAMPA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Altuncu, “SAMPA, dijital dönüşüme sadece belirli süreçlerin transformasyonu olarak değil, yeni iş modellerinin ve akışlarının şirketimizin kültüründe köklü bir değişim yaratmak olarak bakıyor. Bu bakış açısı ile hedefimiz, SAMPA’yı dijital dönüşüm yolundaki rekabette ayırt edici bir noktaya taşıması. Son 2 yılda, iş akışları, kullandığı temel ERP sistemi ile tüm süreçlerin entegrasyonu, siber güvenlik, Üretim Yönetim Sistemleri, çoklu dil yapısı ile web siteleri, finansal işbirliği olan kurumlar, tedarikçilerimiz ile veri alışverişi, şirket içi iş akışlarının dönüşümü ve entegrasyonu gibi onlarca proje yürütüyoruz” diye konuştu.