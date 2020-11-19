Dijital Köprü ile KOBİ’lere kolaylık

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, pandemide tüzel bankacılık tarafında müşterilerin nakit akışlarının kesintisiz devam ettirilebilmesi için çeşitli çözümleri devre aldıklarını kaydederek, “Tüm tüzel bankacılık alt birimlerinde kredi erteleme, yeniden yapılandırma seçenekleri ile hem müşterilerimizin yanında olduk hem de günün ihtiyaçlarına uygun şekillenen ürünlerimizle sektöre yön veren banka olduk” dedi.

Pandemi döneminde önceliklerinin müşterilerin nakit ihtiyaçlarını da alternatif kanallardan karşılamalarını sağlamak olduğunu söyleyen Aydın, şöyle devam etti: “Müşterilerimiz mobil ya da internet şubemizden limitleri dahilinde kredi ihtiyaçlarını 7/24 anında karşılayabilir. Şubelerimizdeki portföy yöneticilerimiz de KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarını evde çalışırken tablet üzerinden anında karşılayabiliyor. “KOBİ Rahat” destek hattımız ise sadece tüzel müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren bir hat olup hesap açılışından kredi kullandırımına kadar KOBİ’lerimizin birçok işlemini yapabiliyor.”

19.1 milyar TL kredi ötelendi ya da yapılandırıldı

Aydın, yılın ilk yarısında, mart ayı başından itibaren pandemi kaynaklı krizden etkilenen müşterilerin yaklaşık 496 bin adet kredisinde yeniden yapılandırma, yaklaşık 568 bin adedinde ise öteleme yaptıklarını belirterek “Toplam yeniden yapılandırma ve kredi öteleme tutarımız yaklaşık 19.1 milyar TL oldu. Dijital Köprü ile özellikle Ticari ve KOBİ bankacılığı müşterilerimize 2022 yılına kadar ücretsiz destek ve alt yapı sağlıyoruz. Bu sistemle KOBİ’leri 1 milyar TL’den daha fazla maliyetten kurtarmayı planlıyoruz. Bizim için tüzel taraf her zaman büyük bir önem teşkil ediyor, hem kredilerde hem de dijital ürün ve hizmetlerimizle büyümeye ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Tüzel bankacılıkla yüzde 18 büyüme

Bankanın net kredilerinin 2020’da 2019 yılsonuna kıyasla yüzde 18 arttığını belirten Aydın, tüzel kredilerde de büyümeyi sürdürdüklerini dile getirdi. Aydın, “Solo bilançomuza göre tüzel bankacılıkta net kredilerimiz 2019 yılı ilk yarısına göre yüzde 28, 2019 yılsonuna göre ise yüzde 18 artarak 42.3 milyar TL’ye ulaştı. KOBİ’lerimizin hayatını kolaylaştırmak adına nakit akış döngülerinde en çok tercih ettikleri ürünlerimizden biri olan Ticari Kart için de pek çok değişikliği hayata geçirdik. Ticari Karttan Sabit Ekstre ürününü hayata geçirerek, 3 ay ödemesiz sonrasında 15 ay taksitle kart borçlarını ödeme imkanı sunduk” dedi.