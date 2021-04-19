“Dijitalleşemeyen KOBİ'ler ayakta kalamayacak!”

Leyla İLHAN

İş dünyası dijitalleşme ve çevreci dönüşümün artık bir gereklilik olduğu, yeni dönemde dijitalleşemeyen KOBİ’lerin ayakta kalamayacağı görüşünde. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu TÜRKONFED ve Paynet tarafından farklı sektörlerin sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerileri üretilmesi amacıyla düzenlenen ‘Sektör Buluşmaları’nın ilk etkinliğinde inşaat sektörü ele alındı. ODE Yalıtım ve DÜNYA Gazetesi’nin desteği, Türkiye İMSAD, İNDER, Türk- MMMB ve İVKAD’ın katkıda bulunduğu etkinliğin moderatörlüğünü Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ üstlendi.

“AB artık dijitalleşme ve yeşil ekonomiden vazgeçmeyecek”

Çevrimiçi yapılan etkinliğin açılışında konuşan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, yaklaşık 4 milyon kişiyi istihdam ederek sünger vazifesi gören inşaat sektörünün aynı zamanda 300 alt sektörü de beslediğine dikkat çekti. Artık AB’nin akıllı şehirler, enerji verimli binalar, fabrikalar, döngüsel ekonomi, Yeşil Mutabakat gibi başlıkları öne çıkardığını kaydeden Turan, AB’nin kriz de olsa pandemi de olsa dijitalleşme ve yeşil dönüşümünden vazgeçmeyeceğini, süreci sürdüreceğini kaydetti.

Dijitalleşemeyen KOBİ, büyüklerden daha fazla kan kaybediyor

Sektörlerin ödeme ve tahsilat süreçlerini dijitalleştirdiğini kaydeden Paynet CEO’su Serkan Çelik, geçen yıl inşaat sektöründe hizmet verdikleri toplam işlem hacmini 2019’a göre yüzde 123 oranında artırdıklarını söyledi. Dijitalleşmemenin artık ayakta kalmanın yolu haline gediğini aktaran Çelik, “Bu değişime ayak uyduramayan KOBİ’ler ise büyük şirketlere göre daha fazla kan kaybediyor” dedi. Paynet Genel Müdür Yardımcısı Onur Ertürk de, dijitalleşmenin pandemi ile hızlandığını aktararak, “Biz finansal modelleri dijitalleştiriyoruz. Artık kredi kartları merkezinde giden, çek tahsilatı, bireysel tüketici krediler gibi bir yapıya doğru gidiyoruz. Böylece işletmelere büyük bir maliyet avantajı sağlayarak operasyon yükünden kurtarmış oluyoruz” diye konuştu.

“KOBİ’ler dijitalleşmeden işsizle işveren buluşamaz”

KOBİ’ler dijitalleşmeden işsizle işverenin buluşmasının mümkün olmadığını belirten Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ da; “KOBİ’ler yeni döneme uygun insan alma ihtiyacı içinde olacak ve gelirleri ona göre artacak ki, çalışacak gençlerimize daha iyi imkanlar verebilelim. Yoksa açık söyleyelim, asgari ücretle bu iş olmaz” dedi.

“Ana sektör küçülürken inşaat malzemelerinde büyüme yaşandı”

2020’de Türkiye yüzde 1.8 büyürken, inşaat sektörünün yüzde 3,5 küçüldüğünü kaydeden Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı ve BETEK Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, inşaat malzemelerinin ise yılı üretimde yüzde 9.1 büyümeyle kapattığını söyledi.

İhracata 60 milyon ton gibi büyük bir rekora imza attıklarını aktaran Küçükoğlu, “Ancak ihracat birim fiyatımız 45 centten 35 cente düştü.

Bu burada tedbir almamız gerektiğini gösteriyor” dedi. Büyümelerinde COVID-19’da eve kapanmalardan dolayı ev içi konforu artırma talebinin etkili olduğunu belirten Küçükoğlu, “İkinci etki ise inşaat malzemelerinin yükselen gücünden kaynaklandı” diye konuştu. 2020’de 7 milyar ithalat yapılırken, sektörün son üç yılda yıllık 21 milyar dolar seviyelerinde ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Küçükoğlu şöyle konuştu: “Hedefimiz orta vadeli planlarla ihracatı ithalatının 4 katı kadar artırmak ve birim fiyatını artırmak” şeklinde konuştu.

Yeşil dönüşüm ve dijitalleşeme gelecek 30 yılın konusu olacak

“Eğer ticarette AB ülkelerinin ortağı olacaksak da, yeşil mutabakat, sınırda karbon vergisi gibi konulara hızlıca adaptasyon sağlanmalıyız” diyen Küçükoğlu, “Bizim çok proaktif olmamız lazım. Çünkü yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gelecek 30 yılın konusu olacak” açıklamasını yaptı.

“Sektöre giren müteahhidin sektörden çıkışı kolay olmamalı”

Sektörde müteahhit fazlalığı yaşandığını kaydeden İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da, şunları söyledi; “Hep kötüleniyoruz. Çünkü dışardan giren zümre ortalığı darmadağın ediyor. Avrupa’da 35 bin müteahhit varken, bizde 250 bin müteahhit var. Şimdi girişe bir sınır getirildi. Ancak çıkış için bir düzenleme lazım. Yaptıkları riskli binalar sicillerine işlenmeli. Bu binaları yapanları sicilinde görmeliyiz. Aksi takdirde yaptığı riskli binaya tekrar teklif veriyor” dedi.

“Artık bina yeşil mi diye sorular başladı”

İnşaat ve Kadın Derneği (İVKAD) Başkanı ve PNR İnşaat ve Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Şen, yeşil dönüşümde Türkiye’nin güneş, rüzgâr ve su gibi kaynaklara sahip olduğunu belirterek, “Bunların inşaat sektörüne entegrasyonunu ciddi anlamda sorgulamak lazım. Çatılardan ne kadar enerji kazandık artık buna da bakmalıyız” ifadelerini kullandı. Şen, “Geçen yıla kadar insanlar bina alırken sadece maliyet sorardı, ancak pandemi ile birlikte artık yeşil bina mı, bunu sorguluyor hale geldiler” diye konuştu.

“Müteahhitler kadar yurtdışı başarımız yok”

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Başkan Yardımcısı & SUİŞ Proje Şirket Müdürü Kerim Orhon, yurtdışında Türk müteahhitleri için öncü kuvvet olması gereken teknik müşavirlik firmalarının henüz müteahhitler kadar yurtdışında başarılı olmadığını dile getirdi. Orhon, bu durumun Türkiye’de kamu dahil yapılan projelerde teknik müşavirlerden kontrollük hizmeti alınamamasında kaynaklandığını kaydetti. Bu hizmet sunulamadığı için yurtdışı projelerde referans gösterip proje alamadıklarını aktaran Orhan, “Örneğin İstanbul Havalimanı ile övünüyoruz. Ancak bu inşaat kontrolünü yapan teknik müşavirlik hizmeti yok” dedi.