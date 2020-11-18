EDM, 2020’de KOBİ müşterilerini ikiye katladı

EDM, bugün itibarıyla 350 bin üzeri KOBİ e-fatura ve e-arşiv fatura, 700 bini aşkın KOBİ’ye de KEP hizmeti verirken, bunların yarısını 2020 yılı içinde geçiş yapan müşterilerin oluşturduğunu belirtti. Şirketin, sadece pandemi nedeniyle satışları yüzde 25 arttı. EDM Bilişim icra Kurulu Başkanı Özcan Ermiş, genellikle e-dönüşüm servislerinin muhataplarını mekan ve mesafe tanımaksızın anlık resmi evrak iletişimine kavuşturduğundan, pandemide iş hayatına tam bir ilaç niteliğine geldiğini kaydetti.

KOBİ pazarında büyümenin önümüzdeki 3 yıl içinde devam edeceğini belirten Ermiş, şirketin sağladığı temel hizmetleri, e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-bordro, KEP, e-imza, e-mutabakat, e-müstahsil olarak özetliyor. Şirketin, genel merkezinde 100 çalışan, Türkiye genelinde 500’den saha temsilcisi bulunuyor. Ermiş, toplamda 2.5 milyar adet e-belge için hizmet verebildiklerini, KEP şebekelerinin ise 1.5 milyon üzeri müşteriye ulaşabilecek kapasitede olduğunu vurguladı. EDM olarak Türkiye’de en önde gelen 400’den fazla muhasebe ve ERP sistemine hizmet verdiklerinin altını çizen Ermiş, “Her geçen gün yeni entegrasyonlar sağlayarak müşteri memnuniyetinin devamını sağlıyoruz. EDM, müşterilere bire bir özel temsilciyle 7/24 hizmet sunuyoruz. Bu da müşteri memnuniyetimizi arıyor” dedi.

Şirketin, 70 bin e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter müşterisi ve KEP/E-İmza tarafında 220 bin abonesi bulunuyor. Özellikle KEP/E-İmza K tarafındaki ivmeli artışı E-Bordro ürününü yaygınlaştırarak hayata geçirmeyi planlayan şirket, 2020’de yurt içinde yüzde 150 ve yurt dışında yüzde 400’e yakın büyüme bekliyor. E-Dönüşüm sistemleriyle İtalya ve Rusya başta olmak üzere 22 ülkede hizmet veren şirket, Ortadoğu ülkelerinde de büyüyecek. Önümüzdeki yıl ise kurumsal müşteri sayısını dünya genelinde 30 ülkede 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

2021 yılında biyolojik imzayı e-dönüşüme açacak

Önümüzdeki yıl Ar-Ge merkezi açmayı planlayan şirket, 2021 yılında biyolojik imzanın e-dönüşümünde kullanımı, fatura tahsilat ve faktoring proseslerini birleştiren ve tüm kullanıcı terminallerine uyumlu güvenli finansal işlemler ürünümüzü geliştirmeyi tamamlayıp yeni servisler kurumlarımıza sunmaya hazırlanıyor. Türkiye’ de E-Adisyon, E-Dekont ve E-Gider Pusulası servislerini devreye alacak. Ayrıca yakında Türkiye’de dijital sağlık servisleri alanında önemli firmalardan birini satın alacaklarını da duyurdu.