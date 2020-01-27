Erdoğan: Acil destek kredisi programını devreye alıyoruz

27 Ocak 2020

Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından Gambiya'ya geçerken uçakta gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ ve Malatya'da KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nın devreye alındığını açıkladı. Erdoğan, "Depremden zarar gören KOBİ’lerimiz işletme başına 100 bin TL’ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler. Ayrıca, KOSGEB’e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz" bilgisini verdi.

"KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları yıl sonuna erteliyoruz"

Hayatın hızla normale dönmesi için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ve vatandaşlara yardım etmek amacıyla bir adım daha attıklarını söyleyen Erdoğan, "Elazığ ve Malatya'da, burası ilk defa açıklanıyor özellikle bilmenizi istiyorum, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye alıyoruz. Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda işletme başına 100 bin TL'ye kadar bir yıl ödemesiz, 24 ay vadeli, faizsiz kredi kullanabilecek. Ayrıca, KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz. Son olarak, bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz." diye konuştu.

Sonatra ile Rönesans Holding'den 1,2 milyar dolarlık anlaşma

Erdoğan, Cezayir ile ekonomik ilişkiler bağlamında Ceyhan Endüstri Bölgesi'nde önemli bir ortaklık yaptıklarını, Sonatra ile Rönesans Holding'in 1,2 milyar dolarlık yatırım için anlaşma imzaladığını aktararak, "Ceyhan Propan Anonim Şirketi'nin ve yüzde 34 ortağı bir Cezayir şirketi olan Sonatra, propan gazını 17 yıl boyunca Cezayir'den almak suretiyle ortaklık devam edecek. Tabii bu yatırım özellikle bizim cari açığımızı olumlu şekilde etkileyecektir. Tesis en kısa zamanda tamamlanacaktır. Yıllık 450 bin ton propan üretecek bu tesis, tamamı ithal edilen bu ürünün inşallah 4'te 1'ini karşılama imkanını bize verecektir ki bugüne kadar bu işi bir FETÖ'cü ithal etmek suretiyle o alan içerisinde çalışıyordu ama şimdi bu durum olmayacak." bilgisini paylaştı.