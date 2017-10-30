Esnaflara yüzde 50 indirim sağlayacak TESK Kart geliyor

30 Ekim 2017

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "TESK Kart, esnaf ve sanatkarlara, anlaşmalı üye iş yerlerinden yaptıkları alışverişlerde indirim sağlayacak." dedi.

Palandöken, Latanya Hotel'de gerçekleştirilen TESK Kart'ın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, karttan hem esnafın hem de ailelerinin yararlanabileceğini söyledi.

TESK Kart ile ekonomik ve indirimli alışveriş yapılabileceğini belirten Palandöken, "Kartı sık sık kullanmalısınız. Masrafların karşılanması açısından önemlidir. Döndükçe büyüyecek, büyük kitlelere hitap edecek. Ne kadar çok yelpaze olacak, o kadar çok kazanacaksınız. Kullandıkça portföy genişlemesine yol açacak, insanlar daha çok alışverişte tercih ederlerse daha çok puan kazanacaklar." diye konuştu

TESK Kart'ın kredi kartı olmadığının altını çizen Palandöken, kartın, esnaf ve sanatkarlara, anlaşmalı üye iş yerlerinden alışverişlerinde indirim sağlayacağını bildirdi.

Palandöken, sağlıktan yiyeceğe, giyecekten yakacağa kadar birçok alanda kartın kullanılabileceğine işaret ederek, "Her sektörde bu olacak. Bu karta itibar gösterip kullanmalısınız. Çocuğunuzun cebine kartı koyduğunuzda yüzde 30-40 daha ucuza yemek yiyecek." ifadelerini kullandı.

"TESK Kart esnafın ihtiyaçlarını giderecek"

Proje ortağı, Birleşik Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ Üst Yöneticisi İlker Sözdinler de TESK Kart'ı esnafın tüm ihtiyaçlarını giderebileceği bir kart haline dönüştürdüklerini söyledi.

Kartla birçok alanda indirim aldıklarını anlatan Sözdinler, kartın akaryakıtta yüzde 8, sağlıkta yüzde 25, eğitimde yüzde 40, sinemada yüzde 50, elektronikte yüzde 20 indirim sağlayacağını belirtti.

Sözdinler, günlük hayatta esnafa indirim sağlayacak anlaşmalar yapacaklarını ve odalarla oturup onların ihtiyaçlarına göre indirimleri dağıtacaklarını bildirdi.

Esnafın, kendi arasında indirimler vereceği bir sistemle kendi ekosistemlerini de büyüteceklerini dile getiren Sözdinler, kart kullanımında 81 ilde, 2 milyonu esnaf, toplam 10 milyonluk bir hedef kitleye ulaşmayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA