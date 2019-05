His Makina'nın hedefi ABD ve Almanya

18 Mayıs 2019

TUSAŞ havacılık uzay sanayi, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) cihaz kutuları, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKE) silah sanayi yedek parça üretimi yapan His Makina, bunların yanı sıra Otokar’a zırhlı araç, Roketsan’a roket ve Aselsan’a insansız hava aracı (İHA) savar yedek parça üretimini yapıyor, otomotiv ve demiryollarına üretim yapıyor. Firmanın gündeminde ise ABD ve Almanya pazarı var.

Millileştirme çalışmaları var

Geniş tezgah parkına sahip olan üretim alanlarında her türlü üretimi yapma kabiliyetlerinin olduğunun altını çizen His Makina Üretim Müdürü Arslan Karagöz, “Yaklaşık 7 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan firmamız, Kayseri Serbest Bölgesi’nde ve OSB’de üretim gerçekleştiriyor. His Makina olarak, ISO 9001 ve AS 9100 belgesine de sahibiz. Yurtdışında üretilen parçaların millileştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdik. Şu anda bir ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızın üretimimizdeki ve ciromuzdaki payı yaklaşık yüzde 5. Bu yıl ABD ve Almanya’yı hedef pazar olarak belirledik” diye konuştu.

İç pazarda savunma sanayi firmaları ile çalıştıklarını dile getiren Karagöz, “Türk Havacılık Uzay Sanayii ile Atak helikopter, Hürkuş, Anka yedek parça üretimi, Otokar Otomotiv ile de zırhlı araç Kobra, Arma araçların termal kamera ve güç dağıtım aksam parçalarının üretimini yapıyoruz. Ayrıca, Roketsan, MKE Silah Sanayii için mg3-g3-mp5-40mm bomba atar ve diğer yedek parçaları üretiyoruz. TÜBİTAK BİLGEM ile kripto cihaz kutu mekanik aksamları, mayın arama cihaz, 3G ve 4.5G cihaz kutuları üretiyoruz. Simpro elektronik kart üretim, savunma sanayi cihaz kutuları, Aselsan İHA savar parça üretimi, ZDT Hightech ABD savunma sanayi yedek parça üretimini yapıyoruz” dedi.