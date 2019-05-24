İhracatçı 3 sektöre 30 milyarlık İVME

24 Mayıs 2019

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketiyle hammadde ile ara malı ithalatı, makine imalatı ve tarım olmak üzere 3 ana faaliyet alanına, 3 kamu bankasının katılımıyla, yılsonuna kadar 30 milyar liralık finansman sağlanacağını açıkladı.

İVME Finansman Paketi’nden, 4 temel özelliği taşıyan; ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkısı ve ihracat potansiyeli yüksek sektörler yararlanacak. Stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünler ve sektörlerinde olacak. Paketin ürün odaklı finansman yaklaşımını benimsediğini belirten Bakan Albayrak “Sadece sektör bazında değerlendirme yapılarak değil, dış ticaret açığına pozitif katkı sağlama potansiyeli olan ürünlere finansman sağlanacak. Bu sayede, ilgili ürünlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması hedeflenecek ve böylece stratejik ürünlerin ihracat potansiyeli ortaya çıkarılmış olacak. Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayisinin teknik altyapısının daha da ileri seviyelere taşınması sağlanacak” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME paketinin de sanayicinin, üreticinin finansmana kolay erişimini uygun maliyetlerle mümkün hale getirmiş olacağını ifade etti. Üç ana faaliyet alanı, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirlendiğini belirten Albayrak, “İlk finansman alanımız hammadde ve ara malı imalatı. Bu alanda sağlayacağımız iyileşme, cari dengeye olumlu yönde çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu alanda kimyasal/ medikal (eczacılık) ürünler, plastik ve kauçuk ürünler; suni ve sentetik iplikler; kağıt, karton ve mukavva sektörleri olmak üzere 4 alt başlık belirlendi. Bu kapsamda; temel eczacılık ürünleri, boya maddeleri ve plastik hammaddeler vb. birçok sanayi ürünü desteklenmiş olacak” diye konuştu.

Albayrak, başta sayılan 4 ana başlığın altında, birincil formda plastik hammaddeleri, organik temel kimyasallar, suni sentetik elyaf başta olmak üzere uçucu yağlara, inorganik temel kimyasal maddelere kadar 21 alt başlıkta hammadde ve ara malı üretiminin destekleneceğini söyledi. Bu kapsamda desteklenecek ürünlerin Türkiye’nin ithalatındaki payının 28,2 milyar dolar olarak dikkati çektiğini belirten Albayrak, bu büyüklükte bir ithalatın çok çok aşağı çekebileceğinizi kaydetti. Albayrak, hammadde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL ye kadar yatırım kredisi sağlanacağını ve bunun yanı sıra, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 5 yıl olmak üzere- 30 milyon TL ye kadar işletme kredisi verileceğini dile getirdi.

Yatırımda 150 milyon TL işletmede 30 milyon TL

Albayrak, desteklenecek ikinci ana faaliyet alanının makine imalatı olacağını aktararak, “2010-2018 döneminde makine teçhizat sektöründe dış ticaret açığı ortalama 23 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu alanda, ‘elektrikli makine ve aksamları’, ‘bilgisayar, elektronik, optik’, ‘motorlu taşıtların aksam ve parçaları’, ‘motor ve aksamları’, ‘genel endüstri makine ve aksamları’ ve ‘elektrikli teçhizat makineleri’nden oluşan altı sektör destek kapsamında önceliklendirilecek” bilgisini verdi.

Albayrak, bu başlıklar altında; musluk valf/vana, motor ve türbin, tarım ve ormancılık makineleri, elektrik motorları, jeneratörler ve transformatörler gibi 22 alt başlıkta üretimi destekleyeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti: “Tüm bu 22 alt başlıktaki ithalatımıza baktığımızda yaklaşık 18 milyar dolarlık bir ithalat gerçekleştiriyoruz. Hammadde ve ara ürün ithalatındaki kalemlerin toplamı bu iki başlıkta toplamda 46,2 milyar doların üzerindeki cari açık etkisini kırabilmeyi amaçlıyoruz. Makine imalatı finansmanında 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olmak üzere, 150 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Bunun yanında, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 5 yıl olmak üzere, 30 milyon TL’ye kadar işletme kredisi verilecek.”

Tarıma yüzde sıfır ila yüzde 14.25 faizli kredi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, desteklenecek üçüncü ve son ana faaliyet alanının da tarım sektörü olacağını belirterek, “Tarım gerek enflasyonla mücadele, gerek ihracatın artması, gerekse ithalatın azalması açısından büyük önem taşıyor.” dedi. Bu alandaki başlıkları “seracılık”, “soya, mısır, ayçiçeği üretimi”, “hayvancılık- yem bitkisi üretimi” ve “Birlikte Ekipman Paketi”nden oluşan dört başlık belirlediklerini aktaran Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarım sektöründe sağlanacak kredilerin vadesi, seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için de 84 ay olarak belirlendi. Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 aya varan vade sağlanacak. Verilecek kredi tutarları da işletme giderlerinin tamamına kadar, modern basınçlı sulama sistemi yatırımlarına yüzde 100 yatırım kredisi, seracılık ve mekanizasyon yatırımlarının yüzde 75’ine kadar yatırım kredisi olarak uygulanacak. Tarım alanında verilecek tüm bu kredilerin faiz oranları da yüzde 0 ila yüzde 14,25 arasında değişecek.”

Teknik resesyon süreci geride kalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yurt dışı finansman konusunda da rahat pozisyonumuzu koruyoruz. Gerek finansman, gerek cari açık, gerekse istihdam ve yatırımlarda dengelenme süreci, tüm saldırılara ve siyasi pozisyon almalara rağmen güçlü bir şekilde rayına oturuyor. Birinci çeyrekten itibaren, bir önceki çeyrek bazlı, teknik resesyon süreci inşallah geride kalacak. İkinci yarıdan itibaren de büyüme tarafında daha da pozitif gelişmeleri göremeye başlayacağız” açıklamasını da yaptı.

2 farklı faiz seçeneği sunulacak

Berat Albayrak, tüm bu alanlarda ortak olarak uygulanacak kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunulacağını belirterek, bunlardan ilkinin “Enflasyon Endeksli Kredi Seçeneği” olduğunu söyledi. Albayrak, şu bilgileri verdi: “Kredi kullandırım tarihi itibarıyla yıllık TÜFE oranları baz alınarak belirlenecek, kredi vadesi süresince kredi kullandırım tarihinden itibaren yılda bir kez olmak üzere 0-2 yıl için TÜFE + 2 puan, 2-10 yıl için TÜFE + 3 puan olarak güncellenecek.

Enflasyonda özellikle önümüzdeki aylarda sağlanacak düşüş göz önüne alındığında, paketin avantajları çok daha artacak, ortalama kredi maliyetlerinden çok çok daha uygun seviyelere gelecek.” İkinci seçeneğin ise “Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Endeksli Faiz Seçeneği” olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti: “Yine kredi kullandırım tarihinden itibaren yılda bir kez, 0-2 yıl için DİBS + 1 puan, 2-5 yıl için DİBS + 2 puan, 5-10 yıl arası içinse DİBS+3 puan olarak güncellenecek. Ayrıca paket kapsamında teminat mektubu, akreditif, garanti mektubu gibi cari komisyonlarda yüzde 20 indirim uygulanacak.”

‘İvme Finansman Paketi doğru hedef’

- İTO Başkanı Şekip Avdagiç: “Rekabet gücümüzü artıracak, bizi teknolojik çağa taşıyacak her politika adımını önemsiyoruz ve destekliyoruz. İvme Finansman Paketi’nde yer alan özellikle uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman imkanı, iş dünyasının yatırım iştahını artıracaktır. Destek mekanizmasının çalışması, dış dengeye kalıcı olarak olumlu etki yaparken, istihdamda artış sağlayabilecektir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatındaki payını yüzde 3.9’dan yüzde 10’a çıkarmak, ülkemizdeki ekonomik atmosferi tamamen değiştirir. Türkiye bilgiyi yeniliğe dönüştürecek ve bu yeniliğe kullanacak süreci başaracaktır.”

- ASKON Başkanı Orhan Aydın: “İVME finansman paketinde geçen ana sektörler ve 21 alt sektör cari açığımızı en çok tetikleyen sektörler. Bir çok katmadeğerli ürünler noktasında hammaddemizin olmayışı, döviz kurun yüksekliği ve üretim için finansman yetersizliği gibi başlıklar ihracata dayalı büyümemiz için en büyük sorunlardandı. Bu nedenlerle büyüme oranımız ile ters orantılı bir şekilde 40 yıldır cari açık noktasında ekonomik olarak sıkıntılar yaşamaktaydık. Sanayi Bakanlığımızın teşvikleri ile örtüşen bu paket yüksek büyüme yüksek cari açık olgusunu yıkacaktır. Üretimde zamanla ithalata bağımlılığı azaltacak ve büyümede cari açık kader olmaktan çıkacaktır.”

Diğer bankaların izlemesini bekliyoruz

Toplantıya katılan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Önümüzdeki süreçte, diğer katılım bankalarının ve konvansiyonel bankalarımızın da bu kapsamda benzer çalışmalar yapacaklarını ve bizleri izleyeceklerini ümit ediyoruz” dedi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da, “Ülkemizin istikrarı dengeli büyümesi ve toplumsal refahı adına üzerine düşen tüm sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacak, işletmelerimizin de ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlayarak onlarla beraber büyüyeceğiz. Finansman paketinin de bu doğrultuda ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu. Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ise bu protokolün sürdürülebilir büyüme açısından çok büyük önem taşıdığına inandığını belirterek, “Sürdürülebilir büyüme ancak katma değeri yüksek yatırımlar ile mümkün olabilir. Bu noktada kaynakların etkin ve verimli kullanılarak, doğru dağıtılması hayatı önem taşıyor” dedi.