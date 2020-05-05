İSO Başkanı Bahçıvan: Tedarikçilerdeki Çin antipatisini fırsata çevirebiliriz

05 Mayıs 2020

OSMAN KILIÇ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliğinde online olarak düzenlenen sohbet toplantısında önemli konulara değinildi. Türkiye’nin sağlık alanında yarattığı intibayı fırsata çevirebileceğini bildiren Bahçıvan, “Bunun bir şekilde kaymağını diğer alanlarda da yemeliyiz. Böyle fırsatlar kolay oluşmuyor. Türkiye bu süreci doğru bir şekilde geçerse, bu işten ciddi anlamda fırsat çıkacağını görüyoruz” dedi.

Şimdilerde yurtdışındaki tedarikçilerde Çin antipatisi oluştuğunu vurgulayan Bahçıvan, “Türkiye farklı avantajlarıyla Batı'nın Çin'e alternatif tedarik merkezi olması açısından en önemli alternatiflerden biri. Şu an bize alternatif gözükmüyor. Türkiye'nin bu açıdan önemli bir şansı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Tüm dünyada da bu yönde Çin’e alternatif arayışları gözlemlediğini belirten Bahçıvan, “Tedarik merkezi olmamız konusunda henüz ciddi çalışmalar yapmak için erken olduğunu düşünüyoruz. Bu durumju uzun vadede fırsata çevirebiliriz. Bütün sektörlerimiz de bunu değerlendirebilir” ifadesini kullandı.

“Sanayi bir toplumun sigortasıdır”

Hem sanayinin hem de ihracatın devamı konusunda çalışan tüm sanayicilere teşekkürlerini ileten Bahçıvan, “Hayat bu kadar zorlu bir süreçte bile devam ediyor. Bir kez daha diyoruz ki sanayi sanayi sanayi. Sanayi bir toplumun sigortasıdır” açıklamasında bulundu. Artık sanayinin değerinin daha iyi anlaşılmış olduğunu umduğunu belirten Bahçıvan, “Bu süreçte surekli diyalog içinde olmak gerektiğini görüyoruz. Tüm üyelerimizle de diyalog içindeyiz. Tüm üyelerimize destek vermeye devam ediyoruz” değerlendirmesini yaptı. En önemli konularının sanayi çalışanlarımızın güvenli bir ortamda çalışması olduğunu aktaran Bahçıvan, “Bu konuda bakanlıklarla temaslar içindeyiz. Kendi üyelerimize de bilgilendirme yapmak için çalışmaya başlamış durumdayız. ISO olarak sanayicimize tüm imkanlarımızı kullanacağız” dedi.

İSO Başkanı Bahçıvan’ın konuşmalarından satır başları:

”Üyelerimizin sektörlerinin geleceğiyle ilgili bir rapor hazırlayacağız”



Bu hafta içinde bir danışman firmayla birlikte üyelerinin sektörlerini neler beklediğini belirleyecek bir çalışma yapacaklarını belirten Bahçıvan, “Haziran ortalarına kadar bununla ilgili bir sonuç ortaya çıkmış olacak. Bunun önemli bir rapor olacağını düşünüyorum” dedi.

“PMI tüm dünyada aynı oranda geriliyor”

PMI endeksinin dünyada da aynı bantta gerilediğini ifade eden Bahçıvan, “Avrupa ve Amerika'da da durum aynı. Sektörel olarak bundan en çok tekstil etkilendi. En az etkilenen ise kimya sektörü oldu” şeklinde konuştu.

“Üyelerimizin yüzde 60’ı Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurdu”



İSO üyelerinin kısa çalışma ödeneğine ciddi başvuruları olduğunu kaydeden Bahçıvan, “İstihdamın korunması meselesi de oldukça önemli bir mesele. İstanbul sanayicisi bu konuyu kesinlikle fırsat olarak kullanmıyor. İşten çıkarma furyası sanayi adına şu anda yok. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Sanayimizin hangi sektörüne bakarsak bakalım bulduklarını kolay kaybetmemek adına tüm fedakarlığı yapıyor” dedi. Bahçıvan üye firmaların yüzde 60’ının 60’ının da Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuruda bulunduğunu belirtti.

“KGF ciddi manada destek sağladı”



KGF’nin firmalara ciddi manada destek sağladığını belirten Bahçıvan, “Özel bankalar bu işin dışındaydı. Son 10 gündür onlar da topa girdiler. Bankalar tarafında eskiye nazaran olumlu adımlar var” dedi.

“Haziran ayında bir nebze çarklar dönmeye başlayacaktır”



Duran sanayicilerde üretime başlayanlar olduğunu söyleyen Bahçıvan, “Yaptığımız tüm temaslarda sanayicimizin üretimi özlediğini görüyoruz. Haziran'da bir nebze daha çarklar dönmeye başlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Enflasyonda aşağı doğru bir düşüş olacağını düşünüyoruz”



Enflasyonla ilgili ilerleyen aylarda önemli avantajlar sağlanabileceğini belirten Bahçıvan, “Yaşanan gelişmelerle birlikte enflasyon yönünden olumlu bir aşağı dönüş olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“İstanbul’dan hatırı sayılır bir göç olacak”



Tarımın öneminin ve değerinin çok daha fazla hissedilmeye başlandığı bir döneme girildiğini belirten İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, “İstanbul'dan hatırı sayılır bir göç olacağını düşünüyorum. İstanbul'dan yerel hayata bir dönüş olacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

İSO 500, bu yıl temmuzda açıklanacak



Sanayinin başarılı firmalarının belirlendiği İSO 500 Listesi’nin bu sene malum sebeplerden dolayı geç açıklanacağını dile getiren Bahçıvan, “Bu sene İSO 500 Listesi’nin temmuzun 10'u ya da 15’i gibi açıklayacağız” dedi.

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