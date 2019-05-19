İşte Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri

19 Mayıs 2019

TOBB öncülüğünde TEPAV işbirliğinde, başvuran şirketlerin 2015-2017 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Yarışma sonuçları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı dolayısıyla Samsun’da düzenlenen törende açıklandı. Törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda Oda-Borsa Başkanı ve TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanları katıldı.

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmaya 19 Mayıs mesajı ile başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun'a ayak basmasıyla başlayan, İstiklal Mücadelesinin 100. Yıldönümünü hatırlatan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen milletimizin, varoluş mücadelesinde ilk adımdır. Tüm dünyada mazlumların örnek aldığı, bir yeniden şahlanıştır. Samsun’da yanan kıvılcım, dalga dalga tüm Anadolu’ya yayılmış, destansı bir istiklal mücadelesini başlatmış, bir milletin küllerinden yeniden doğmasını sağlamıştır. Bu toprakların hâlâ vatan kalmasını, 1919’da başlayan, 1922’de Büyük Zaferle sonuçlanan ve 1923’te Lozan’da başarısını dünyaya kabul ettiren, İstiklal Harbi’ne borçluyuz.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimizin özgürlüğü ve ülkemizin bağımsızlığı uğruna canını esirgemeyen, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz rahmet ve minnetle anıyoruz. 100 sene önceki ruhu iyi anlamalıyız. Türk Milleti, birbirine sarıldıkça kazanmış, dağıldıkça kaybetmiş. O halde, Samsun’da başlayan bu ruhu, bu azim ve inancı tekrar kazanmalı ve birbirimize sarılmalıyız. İşte bundan hareketle, bu destansı mücadelenin anısına, ülkemizin en hızlı büyüyen şirketlerini açıklayacağımız, Türkiye 100 ödül törenini, 19 Mayıs 2019’da Samsun’da yapıyoruz. Bugün Samsun’da bizlere ev sahipliği yapan, Samsun’daki tüm Oda ve Borsalarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’nin dört bir yanından gelen, kadın ve genç girişimcilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum.”

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100 şirketin büyüme ortalaması yüzde 605



Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son 2 yıl, yani 2015-2017 arası ciro artış hızının, dikkate alındığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “İşte bu salonu dolduran şirketler, bu alanda müthiş bir başarı kaydetti. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu dönemdeki ortalama büyümesi, yüzde 605. Bu çok çarpıcı bir rakam” dedi. Bu şirketlerin Türkiye’deki milli gelir artışının 18 kat üzerinde bir performans gösterdiklerini bildiren TOBB Başkanı, yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise, ortalama yüzde 332 artırdıklarını söyledi.

Yüzde 63’ü ihracat yapıyor

2017 yılında her bir şirketin ortalama, 60 milyon TL’lik satış yaptığını, yine her biri ortalama 93 kişiye istihdam sağladığını bildiren Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu , “2015-2017 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 70 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 63’ü ihracat yapıyor. Tam 68 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100’e girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum. Bu başarı elbette kendiliğinden gelmiyor. Buradaki şirketler, hem genç, hem de yenilikçi, hem de sürdürülebilir şirketler. Bakın Türkiye 100 şirketlerinin yaş ortalaması 11,5.

Anadolu damga vurdu

Türkiye 100 şirketleri herkesin bildiği işleri, çok farklı bir anlayışla yapıyorlar. Dijital teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem veriyorlar. Yüksek bir çevre bilinciyle “sıfır atık” anlayışıyla çalışıyorlar. Bakın 2019’daki Türkiye 100 listesine giren şirketlerden 10’u önceki yıllarda da Türkiye 100 listesinde yer aldı. Burada çok önemli iki nokta daha var: Türkiye 100 listesinin bölgesel dağılımı da oldukça dikkat çekici. Listede 3 büyük şehir dışında, 22 şehrimizden şirketler var. Anadolu’nun yükselişi, burada da açık bir şekilde görülüyor.

Sektörler açısından da yine ilginç bir dağılım var. Listede bilişimden, telekoma; inşaattan, lojistiğe; gıdadan, tekstile; plastikten, makineye kadar, çok sayıda farklı sektörden şirketler bulunuyor.

Bu çeşitlilik aslında, ülkemizde her sektörde fırsatlar olduğunun; doğru iş modeliyle her sektörde başarının yakalanabileceğinin, en güzel ispatı.”

Marifet iltifata tabi

“Türkiye 100” programını 3 nedenle çok önemsediklerini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Birincisi şu; Biliyorsunuz bizim kültürümüzde güzel bir söz var: “marifet iltifata tabidir”. İşte iltifatı en çok hak edenler, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan, girişimcilerimiz. Hele ki, böyle bir dönemde, büyük başarılar elde eden şirketleri, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini takdir etmek, onlara teşekkür etmek istiyoruz. İkinci olarak; İyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin, önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyoruz. İşte bunun için, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini herkese tanıtıyoruz. Yatırımcıya ve müşteriye daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz.

Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olmaları, ihracat yapmalarını istiyoruz. Bunun için destek oluyoruz. Bu işe önem vermemizin üçüncü nedeni de şu; Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimcilik. Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var.

Biliyorsunuz girişimcilik de heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla, girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Bütün gençlerimizin, kadınlarımızın, bu salondaki başarı hikâyelerini duymalarını istiyoruz. Duysunlar ki, onlar da girişimci olmaya daha fazla heves etsinler.”

Listeye giren şirketler istihdamlarını yüzde 70 artırdı

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlediği yarışmada birinciliği, 2015-2017 döneminde cirosunu yüzde 5.324 oranında artıran Aydın merkezli Biomar Sagun Yem Sanayi firması aldı. Biomar Sagun’u İstanbul’dan Optimal Proje Yönetimi ve İnşaat (Yüzde 4.452), Ankara’dan Naturel Yenilenebilir Enerji (Yüzde 3.774), İzmir’den Vergo Enerji Sistemleri (Yüzde 3.030) ve yine Ankara’dan Profen Savunma ve Güvenlik Teknolojileri (Yüzde 2.320) izledi.

Türkiye’de en hızlı büyüyen 100 şirket, 2015-2017 döneminde cirosunu ortalama yüzde 605 oranında artırdı. Listeye giren şirketlerin ortalama ciro büyüklükleri ise 59,8 milyon TL.

Şirketlerin nominal gelirlerindeki artış oranı Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 18 katı. Şirketler 2015 - 2017 döneminde istihdamlarını yüzde 70 oranında arttırdı. Bu 100 şirketin %63’ü ihracat yapıyor. İhracatta, Almanya ilk sırada dikkat çekiyor. İhracat yapan firmalar toptan ticaret sektöründe yoğunlaşıyor. Türkiye 100 listesinde yer alan 36 farklı sektörden şirket, 68 farklı ülkeye ihracat yapıyor.

Ankaralı şirketler atakta

Türkiye 100 Yarışması’nın birincisi Aydın’dan çıkarken şirket sayısı sıralamasında ilk sırayı 23 şirket ile İstanbul aldı. İstanbul’u 22 şirket ile Ankara, 7 şirket ile Antalya, 5 şirket ile Kocaeli, 4’er şirket ile de Adana, Bursa ve Kahramanmaraş takip etti. En hızlı büyüyen şirketler listesinde 25 farklı ilden firma yer aldı.

Şirketlerin yaş ortalaması

En hızlı büyüyen şirketlerin yaş ortalaması 11,5. CEO’ların yaş ortalaması ise 45,9. 10 firmanın CEO’sunun yaşı ise 35’in altında. En hızlı büyüyen şirketlerin büyük çoğunluğu aileden veya aile dışından bir ortağa sahip. Şirket kurucuları aynı aileden olan şirket sayısı 58. Kurucuları aynı aileden olmayan şirket sayısı 42.

Tek kuruculu şirket sayısı 30. Bunlardan 13’ü tamamen kurucu kontrolünde ve üst düzey yönetimde profesyoneller yok. Şirketlerdeki ortalama kurucu sayısı 2,4. Şirketin üst düzey yönetim kadrosunda kurucular dışında profesyonellere de yer veren firma sayısı 55.

İlk 100’de eğitim seviyesi

En hızlı büyüyen şirketlerde, nihai karar merci konumundaki kişilerin eğitim seviyelerinin yüksek olduğu dikkat çekiyor. Türkiye 100 listesinde yer alan 79 şirketin en yetkili kişileri üniversite veya üzeri eğitim seviyesine sahip. En yetkili kişilerin eğitim dağılımı şöyle; Üniversite mezunu 58, doktoralı 3, yüksek lisans yapmış olan 18, meslek yüksekokulu mezunu 3, lise mezunu 7, meslek lisesi mezunu 6, ilköğretim mezunu 5.

Toplam çalışanlar içinde üniversite ve üstü seviyede eğitime sahip olanların oranı yüzde 51 ve üzeri olan firma sayısı ise 42.

Sektörel durum

Türkiye 100 Yarışması’nı kazanan şirketlerin sektörel dağılımını bakıldığında “toptan ticaret” 16 şirket ile ilk sırayı aldı. Firmaların yüzde 90’ı 2019 yılında çalışan sayılarını artırmayı hedefliyor. Firmaların yüzde 77’si çalışanlarının niteliklerini artırmaya yönelik kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetleri düzenlemeye dikkat ediyor. En hızlı büyüyen 100 şirketin 35’i çalışanlarının kendi işlerini kurmasına yardımcı oluyor.

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