Kaya Makine, büyüme yatırımlarını 2021’de tamamlayacak

22 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk

Cam, çimento ve enerji sektörüne yönelik makine, makine yedek parça, çelik konstrüksiyon imalat ve montajı, konveyör/elevatör imalatı, talaşlı imalat işleri, proje üretim ve planlama gibi alanlarda faaliyet gösteren Kaya Makine, büyüme yatırımlarını çelik indüksiyon ocağı ile sürdürüyor. 1994 yılında şahıs firması olarak kurulan firmalarının 1997 yılında 6 kardeşin ortak olduğu bir aile şirketine dönüştüğünü ifade eden Kaya Makine Genel Müdürü Mahmut Kaya, 2004 yılından beridir de Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki 1000 metrekarelik mevcut tesislerinde hizmet verdiklerini belirtti. Geçtiğimiz yıl inşaatına başladıkları yeni tesis yatırımlarının tamamlanması ile toplamda 11 bin metrekarelik yeni fabrikalarında hizmet vereceklerini kaydeden Mahmut Kaya, döküm işlemleri için de çelik indüksiyon ocağı yatırımı gerçekleştireceklerini aktardı. Yeni tesis ve makine yatırımları ile gider maliyetlerini azaltarak iç pazardaki rekabet gücünü artıracaklarını vurgulayan Mahmut Kaya, “İşlem hacmimizin sürekli gelişmesi üzerine firma olarak en büyük ihtiyaçlarımızdan biri haline gelen çelik indüksiyon ocağı yatırımına yöneldik. Bu yatırımla birlikte maliyetlerimizi düşürerek pazarlarımızdaki rekabetçi yapımızı güçlendirmek istiyoruz. Hem tesis hem de makine yatırımlarımızı 2021’de tamamlamayı öngörüyoruz” dedi.

Ciro ve istihdamını iki katına çıkarmayı hedefliyor

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanında sahip oldukları 10 bin metrekare arazi üzerinde 5 bin metrekaresi kapalı olarak tasarlanan yeni tesislerinin yapım çalışmalarının yüzde 50’sinin tamamlandığını aktaran Mahmut Kaya, toplam bütçelerinin 10 milyon TL olduğunu ifade etti. Kaya, “Kuracağımız yüksek teknolojili yeni makineler ile üretim kapasitemizi iki katına çıkaracağız. Bu makineler için toplam yatırım bütçemiz içerisinden 4 milyon TL ayırdık. Yeni tesisimizin faaliyetlerine başlamasıyla istihdam sayımızı da 19 kişiden 50 kişiye çıkarmayı planlıyor, ayrıca 2019 yılında 6 milyon TL olan ciromuzun iki katına çıkarak 12 milyon TL seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz” diye konuştu.

İhracat için Ar-Ge birimi kurulacak

Yeni yatırımlarının tamamlanması ile birlikte ilk aşamada iç pazarda büyümek istediklerini ifade eden Mahmut Kaya, çalıştıkları aracı firmalar üzerinden yurtdışına açılabildiklerini ancak ilerleyen yıllarda direkt olarak ihracat yapmak istediklerini kayderek şunları söyledi: “İlk hedef pazarlarımız yakın lokasyondaki Ortadoğu ülkeleri olacak. İhracata yönelik kuracağımız Ar-Ge ekibi ile ürünlerimizi geliştirerek dış pazarlara açılacağız.”