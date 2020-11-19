KOBİ’ler bankaların gözbebeği oldu

Türkiye’deki girişimlerin yüzde 99,8’ini istihdamın ise yüzde 75,8’ini oluşturan KOBİ’lerin pandemi dönemindeki sıkıntılarını hafifletmek ve atlatmak için hükümet ve bankalar seferber oldu. KOBİ kredileri 867.3 milyar liraya yükseldi.

Pandemi dünyada işleri değiştirdi. Ekonomilerin durmasıyla zor durumda kalan reel sektöre destek için parasal genişleme politikaları devreye alındı ve büyük küçük tüm şirketlere bankaların kapıları ardına kadar açıldı. Türkiye’de de nisan ayıyla birlikte devreye alınan tedbirler kapsamında bankalar başta KOBİ’ler olmak üzere tüm müşterilerine destek için seferberlik içinde çalıştı. Düşük faizli krediler, ötelemeler ertelemeler devreye girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü haftadan 6 Kasım haftasına kadar bankaların KOBİ’lere kullandırdığı krediler yüzde 27,65 arttı. KOBİ kredisi hacmi 867 milyar 285 milyon liraya yükseldi. Bu yılbaşından bu yana yüzde 41,77’lik bir artış yaşandığını gösteriyor.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en fazla hisseden kesimin başında gelen KOBİ'ler Türkiye ekonomisinde önemli bir ağırlığa sahip. KOBİ’ler istihdam, üretim ve ihracat açısından hayati önem taşıyor. KOBİ'lerin faaliyetlerini devam ettirebilmesi, üretim ve istihdama katkı sunabilmesi için hükümet ve ilgili kuruluşlar tedbirlerle salgının ilk aylarında güçlü destek verdi. Salgın döneminde Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet limitlerinin artırılması, kısa çalışma ödeneği, kredi yapılandırması, ilave limit açma, kredi taksit ertelenmesi, kredilerde ödemesiz dönemler başta olmak üzere pek çok destek paketi ve uygulama devreye alındı.

9 ayda yüzde 38 arttı

Yine BDDK verilerine göre KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredilerin tutarı da 9 aylık dönemde 233.6 milyar liralık artışla 848 milyar 910 milyar liraya yükseldi. BDDK eylül ayı itibariyle olan aylık verileri, KOBİ'lere verilen toplam kredilerin yüzde 37,5'ine karşılık gelen 318.4 milyar liralık kısmı orta büyüklükteki işletmelere kullandırıldığını ortaya koyuyor. Eylül sonu itibarıyla söz konusu türdeki işletmelere kullandırılan kredi tutarı geçen yılsonuna kıyasla da yüzde 31,5 artışa işaret ediyor.

Aynı dönemde küçük işletmelere kullandırılan krediler yüzde 41,1'lik artışla 272.2 milyar liraya, mikro işletmelere kullandırılan krediler de yüzde 43,3'lük yükselişle 258.3 milyar liraya ulaştı. Küçük ve mikro işletmelere kullandırılan kredilerin toplam KOBİ kredileri içindeki payı sırasıyla yüzde 32,1 ve yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.

667 bin yeni müşteri

Müşteri sayıları açısından değerlendirildiğinde KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 9 aylık dönemde 667 bin 254 artarak 3 milyon 771 bin 411'e ulaştı. Böylece müşteri sayısı 9 aylık dönemde yüzde 21,5 artış gösterdi. Toplam müşteri içinde en fazla payı yüzde 84,8 oran ve 3 milyon 198 bin 691 adet ile mikro işletme niteliğindeki müşteriler aldı. Bu işletme türünü yüzde 11,7'lik payla küçük işletmeler ve yüzde 3,4'lük oranla orta büyüklükteki işletmeler takip etti.

Mikro işletmeler için yeni bir destek

Pandemi döneminde KOBİ’lere yönelik birçok paket devreye alınırken son olarak da ekim ayı sonunda mikro işletmeler destek paketi devreye girdi. Kamu bankalarının paketi kapsamında KOBİ'lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere; temel maliyetlerinin karşılaması böylelikle KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını giderilmesi ile beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması hedeflendi. KGF teminatlı krediden; cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan firmalar yararlanıyor. 1 milyon TL'nin altında cirolu işletmelere 50 bin TL'ye, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında cirolu işletmelerin azami kredi limiti ise; 100 bin TL oldu.