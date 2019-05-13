KOBİ'ler için e-ticarette Çin formülü

13 Mayıs 2019

Gelişmiş zengin ülkelerde e-ticaret, toplam ticaretin yüzde 11’ini aştı. Gelişmekte olan ülkelerde ise e-ticaret ortalaması yüzde 5.5-6 oranında. Arada yüzde 6 civarında bir eşik var. Bu eşik aşıldığında büyüme çok hızlanıyor. Çin, bu eşiği atlamak için e-ticareti bir devlet politikası haline getirerek insanları girişimciliğe yönlendirildi. Yeni platformlar kuruldu. İnternetin yaygınlaşması ile birlikte, en uzaktaki Çin köylüsü bile dünyaya satış yapmaya başladı. Böylece Çin, e-ticarette 1 trilyon doları geçen ilk ülke oldu. Bugün Çin’de toplam ticaretin yüzde 22’si e-ticaret üzerinden gerçekleşiyor.

Alibaba Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat, Türkiye’nin de son yıllardır yarattığı ticaret trafiği ile sürekli olarak ilk 5 ülke içinde yer aldığını vurgularken “Türkiye, grup olarak çok inandığımız, geleceğe güvenli bakan ülkelerden biri. Ne kadar çok KOBİ dijital çağın yeni ekonomik düzenine kendini adapte ederse, Türkiye için o kadar değer, o kadar kaynak yaratmış olacağız” diyor.

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