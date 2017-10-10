"KOBİ’ler KGF kredilerinin geri ödemesini aksatmamalı"

10 Ekim 2017

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, ekonomi yönetiminin finansmana erişimde sıkıntı yaşayan şirketleri rahatlatmak için devreye aldığı Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri konusunda küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) önemli uyarılarda bulundu.



Söz konusu kredilerin geri ödeme dönemlerinin geldiğini hatırlatan Önel, "Uzun vadeli düşünen ve kredibilitesinin bozulmasını istemeyen firmaların kredi geri ödeme süreçlerine dikkat etmesi gerekiyor. Aksi taktirde piyasadaki imajının bozulması sonucunda çeşitli kayıplarla karşı karşıya kalabilirler" dedi.



Önel, 2017 yılı içerisinde yürürlüğe giren KOBİ'lere sermaye ve yatırım yapmak için sunduğu Hazine garantisinde kullandırılan kredilerin geri ödeme dönemlerinin geldiğini ve bazı firmaların geri ödemede güçlük çektiğine dikkati çekti.

Fırsatları iyi değerlendiren kazandı

Önel, "Genel anlamda Türkiye 2017 yılına iyi başladı. Hem büyüme rakamlarının yüzde 5 gibi hatırı sayılır bir oranda olması, hem de özellikle sanayi üretimi ve ihracattaki artışlar iç piyasada bir rahatlatma yaşatıyor. Aynı zamanda gerek iç pazar, gerekse Avrupa pazarlarındaki talep artışları KOBİ’lere motivasyon ve bilançolarında artı değer sağladı. Tüm bunları değerlendirdiğimizde pazar fırsatlarını iyi değerlendiren, fuarları takip eden, hesabını kitabını iyi yapan tüccar hem istihdama hem de reel ekonomiye pozitif katkı sağladı" diye konuştu.