KOBİ’ler pandemide en çok TÜRKKEP İmza’ya ihtiyaç duydu

E-dönüşüm pazarında 2008 yılından bu yana hizmet veren TÜRKKEP, pandemide en çok e-imza çözümüyle KOBİ’lerin yanında oldu. Şirket, pandemi döneminde oluşan uzaktan çalışma gereksinimlerine cevap olarak hem bulut üzerinden işlettiği, hem de büyük kurumlara yerinde kurulum olarak sağlayabildiği TÜRKKEP İmza uygulamasını kullanıma açtı. Ayrıca, tüm KEP uygulamalarının elektronik imza işlevlerini çeşitlendirdi.

TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, TÜRKKEP İmza son dönemde KOBİ’ler tarafından en çok tercih edilen ürünlerimizin başında geldiğini vurguladı. KOBİ’lerin ekibinin genelde yakın çalıştıklarını belirten Yıldız, “Pandemi süreci nedeniyle uzaktan çalışma yeni bir durum ortaya çıkardığını söyledi. Yıldız, bu durumu şöyle anlattı: “Örneğin iki kurucu ortağı olan bir KOBİ müşterimizde ortaklardan biri İstanbul’da kalırken diğeri kronik rahatsızlıkları nedeniyle COVID’den korunmak için işleri aylardır Bodrum'dan yürütüyordu. Bu durumda tüm resmi belgelerdeki imzayı İstanbul’daki ortak atıyordu, bu da yükümlülüklerde dengesiz bir durum ortaya çıkarıyordu. Bu müşterimizdeki imza yetkililerine TÜRKKEP elektronik imza sağladık ve TÜRKKEP İmza yazılımını kullandırmaya başladık. Yeni süreçte, ortak imzalanması gereken belgeler üzerine ıslak imza ile aynı geçerliliğe sahip imzayı farklı iki şehirde yaşadıkları süreçte de atabilmeye başladılar. Şirketteki yöneticilerin açısından da bir satış veya tedarikçi sözleşmesini oluşturmak, önce kendisinin imzalaması, sonrasında şirket sahiplerinin her ikisine de imzalatmak için sistem üzerinden atamak ve KEP ile yasal-geçerli olarak göndermek de evinin çalışma odasından yapılabilir ve TÜRKKEP imza ile tek noktadan yönetilip raporlanabilir bir işlem haline geldi.”

Ürün ve hizmetlerini kullanıcı kitlelerine farklı ölçekler için oluşturdukları çözüm ve hizmetler olarak sunduklarını ifade eden Yıldız, “Örneğin, e-fatura altyapımızı KOBİ müşterilerimiz Fatura Portal’ımızdan, büyük kurum olan müşterilerimiz ise KKP/ERP sistemleri ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon yöntemiyle kullanır” dedi. Bu yıl e-irsaliye hizmetleriyle birlikte e-SMMM ve e-MM hizmetlerini de mükelleflerinin kullanımına açtıklarını ifade eden Yıldız, “2020 yılına gerek KEP gerekse özel entegratörlük hizmetlerimize yönelik altyapılarımızın güncellenmesi ve kapasitelerinin artırılması çalışmalarını başlattık ve önemli ölçüde hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bu kapsamda, KEP altyapımız önemli ölçüde artmış olan gönderi hacmini karşılayacak şekilde ve tamamıyla iç kaynaklarımızla güçlendirildi. Artan iş ve pazar etkinliğimiz doğrultusunda Merkez ve Bölge Müdürlüklerimizin ve TÜRKKEP Başvuru Merkezlerimizin (TBM) yapılandırılmasına ve güçlendirilmesine devam ettik ve hizmet alanlarımızı genişlettik, pekiştirdik. 2021 yılına yeni hizmetler ve çözümlerle girme hazırlıklarımızı arttırdık. Ulusal ve uluslararası düzeyde ise elektronik imza, uzaktan kimlik denetimi, güven hizmetlerinin devletler arası çalışabilirliği ve yeni ortak altyapıların geliştirilmesi gibi konular Ar-Ge gündemimizde yer alıyor” diye konuştu.

Bayi sayısı 200’e yaklaştı

Toplamda 200’e yaklaşan bayi sayısı ile Türkiye’nin hemen her ilinde hizmet veren TÜRKKEP, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından KEP Hizmet Sağlayıcısı ve Özel Entegratör olarak yetkilendirilmiş şirketlerden biri... TÜRKKEP, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), e-yazışma, e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-saklama, e-imza, KEP İK gibi ürün, çözüm ve hizmetleriyle e-dönüşüm pazarında önemli bir paya sahip. Türkiye’de büyük ve küçük ölçekli birçok şirketin çözüm ortağı olan TÜRKKEP, gerçek ve tüzel kişi müşteri sayıları ve sektörel yaygınlığı açısından pazar lideri konumunda. TÜRKKEP, Boyner, Eroğlu Holding, Hugo Boss, Şişecam, Anadolu Holding, Enka, Bilfen Okulları, TGS Yer Hizmetleri, Vodafone, Türk Telekom gibi birçok şirketin e-dönüşüm şirketlerin çözüm ortağı…

2020'yi yüzde 60 büyüme ile 48 milyon TL ciro ile kapatacak

TÜRKKEP, 2013 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından KEP Hizmet Sağlayıcısı ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından ise e-Fatura Hizmet Sağlayıcısı olarak yetkilendirildi. TÜRKKEP Türk Ticaret Kanunu ve KEP Sistemi’ne ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik ve tebliğler kapsamında yasal düzenlemesi yapılmış olan KEP, e-Yazışma, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-Saklama hizmetlerini kurumsal ve bireysel müşterilerine yetkili hizmet sağlayıcı olarak tek noktadan sağlayabilen bir şirket olma özelliği taşıyor. TÜRKKEP ayrıca e-İmza, e-Defter ve KEP Mutabakat çözümleri ile KEP Assist, KEP Gateway, e-Fatura Yönetimi Sistemi gibi çözümleri ve entegrasyon hizmetleri ile kurumsal müşterilerine uçtan uca katma değerli çözümler ve hizmetler sağlıyor. Türkkep, 2019 yılını 30 milyon TL ciro ile kapatırken 2020’yi yüzde 60 büyüme ile 48 milyon TL ciro ile kapatma hedefinde. Şirket 5 yıllık süreçte her yıl ortalama yüzde 35 büyüme hedefinde.