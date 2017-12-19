Konya InnoPark, KOBİ mentörlük sistemi kurmak için çalışma başlattı

19 Aralık 2017

HALİL YILMAZER

KONYA (DÜNYA) - Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından ‘KOBİ’lerde İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi’ amacıyla düzenlenen konferansta, inovasyon alanında uzman kabul edilen ve çok sayıda uluslararası projede görev alan Finlandiyalı Prof. Dr. Helena Forsman da Konyalı sanayicilerle buluştu.

Konferansta konuşan Inno- Park Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Botsalı, amaçlarının Konya ve civarında inovasyona dayalı ekonomik büyümeyi sağlamak, bölgede orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretimini ve ihracatını artırmak olduğunu söyledi. Botsalı, “Bu da ancak iyi çalışan bir bölgesel inovasyon sistemi ile mümkün. InnoPark, bu gerçeği göz önüne alarak faaliyetlerini yürütüyor” dedi. InnoPark’ın ulusal ve uluslararası networklere dahil olmuş, evrensel bir teknopark olmak için çaba sarf ettiğini dile getiren Botsalı, “Bölgemizdeki KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerini ve inovasyon yeteneklerini geliştirmek üzere bir KOBİ mentörlük sistemi kurma çalışmaları başladı. Bu konuda Dr. Helena Forsman’ın bilgi ve deneyiminden yararlanmak istiyoruz” diye konuştu.

Helena Forsman da ülke pazarlarında her ürünün farklılıklar gösterdiğini ve her lkenin farklı pazar şartları olduğunu belirterek, "Pazar araştırması yapmadan yola devam edemezsiniz. Ticaret yapacağınız ülkelerin kültürüne saygı duymalısınız” açıklamasını yaptı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise, “Tamamen teknoloji odaklı kurguladığımız InnoPark, şehre ve ülkeye hizmet etmeye hazır. Bu yıl 15 yeni Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kuruldu. Böylece 19 merkeze ulaştık” dedi.