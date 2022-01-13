KOSGEB desteğine 1 haftada 17 bin başvuru

Hüseyin GÖKÇE

KOSGEB’in 4 Ocak’ta başlattığı ve mikro/küçük işletmelere sağladıkları yeni istihdam başına 100 bin liraya kadar faizsiz finansman desteği verilmesi öngörülen uygulamaya bir hafta gibi kısa sürede 17 bin başvuru geldi. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’un DÜNYA’ya verdiği bilgilere göre henüz bir haftalık zaman diliminde 17 bin şirket, 22 bin istihdam taahhüt etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 75 bin genç, yeni mezun ve kadının istihdama katılmasına yönelik sözlerini hatırlatan Kurt, “Biz, mikro ve küçük ölçekli işletmelerimizin ellerini çabuk tutmalarını istiyoruz. Son tarih olarak 31 Mart’ı belirlemiştik. Ancak, daha öncesinde bu 75 bin hedefine ulaşacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Mikro ve küçüklere yönelik

Başkan Kurt’un kısa sürede yüksek ilgi gördüğüne yönelik tespitinin yanı sıra, bu yıl 1 hafta gibi kısa sürede gelen başvurular, geçen yıl verilen ve 4 ay süren başvuru miktarını yakalamış oldu. 2021 yılı 3 Mayıs-3 Eylül döneminde 21 bin 946 başvuru onaylanmıştı. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi; KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı-JICA işbirliğinde yürütülüyor. Destek kapsamında; 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personel istihdam edilebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra, mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek. Desteğe, salgından önce aktif olduğu kabul edilen mikro ve küçük işletmeler başvuru yapabilecek.

Ödeme 24 ay sonra başlayacak

KOSGEB’in girişimci mikro ve küçük ölçekli esnafa kullandıracağı istihdam edilecek kişi başına 100 bin liralık faizsiz destek, iki taksitte verilecek. Bunun tahsilatı ise 2 yıl sonra başlayacak. Bu kapsamda mikro işletmeler 2, küçük işletmeler ise 5 kişilik istihdama kadar destekten yararlanabilecekler. Girişimcinin kadın olduğu işletmeler yanı sıra istihdam edilecek kişinin de kadın olması durumunda destek miktarı yüzde 10 oranında artırılacak. KOSGEB’in daha önceki desteklerinden farklı olarak bu kez toptan ve perakende ticaret alanında faaliyet gösteren girişimci esnaf da uygulamadan yararlanabilecek.