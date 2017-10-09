KOSGEB'den KOBİ'lere 1 milyon TL destek

09 Ekim 2017

Konya

Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, KOBİ'lere KOSGEB tarafından hayata geçirilen KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programına başvurmaları çağrısında bulundu. Son başvuru tarihinin 20 Ekim olduğunu hatırlatan Kütükcü, program kapsamında KOBİ'lere 300 bin TL'ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL'ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL'ye kadar destek verildiğini vurguladı.

Türkiye'de imalat sanayindeki KOBİ'lerin ölçek büyütmeye ihtiyaç duyduğunu, bunun için de finansmana erişimin çok önemli olduğunu belirten Kütükcü, "KOSGEB'in hayata geçirdiği KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı işletmelerimizin üretimde ve ihracatta katma değerlerini artırarak, ölçeklerini geliştirmeleri için bir kaldıraç etkisi gösterebilir. Konya'da özellikle orta ve yüksek teknoloji üreten KOBİ'lerimiz bu imkandan yararlanmak için mutlaka başvurmalılar. 20 Ekim'de başvuruların son bulacağı bu programda, KOBİ'lerimize 300 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar geri ödemeli finansman desteği sağlanıyor" şeklinde konuştu.

Açıklamasında KOBİ'lere desteklerinden dolayı KOSGEB'e de teşekkür eden Kütükcü, Türk özel sektörüne verilen her desteğin Türkiye'yi büyüttüğünü, verilen desteklerin de katkısıyla Türkiye'nin ikinci çeyrekte yüzde 5.1 büyüyerek G20'nin en hızlı büyüyen 3. ülkesi olmayı başardığını kaydetti. Kütükcü, 10 Ekim Salı günü saat 14.00'te Konya Sanayi Odası'nda KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleyeceklerini de sözlerine ekleyerek, destekten yararlanmak isteyen tüm sanayicileri bu toplantıya davet etti.