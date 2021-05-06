‘KOSGEB’in destek programı genişletilsin’

Eray ŞEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve başvuruları 3 Mayıs’ta başlayan KOSGEB’in KOBİ’lere yönelik yeni destek paketi, Adana ve Hatay iş dünyası tarafından ‘olumlu’ bulunurken, belirli şartlara bağlı parasal desteklerin kapsamının genişletilmesi istendi. Siyasi çevrelerden yapılan açıklamada ise başvuru koşullarının ‘ağır’ olduğu, hiçbir KOBİ’nin desteklerden yararlanamayacağı savunuldu.

KOSGEB’in desteğinin KOBİ’ler için önemli olduğuna dikkat çeken Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, “Ekonomimizin belkemiği KOBİ'lerimizin pandemi sürecinde desteklenmesini çok yerinde ve doğru bir karar olarak görüyoruz. Bu gibi desteklerin artarak devam etmesi büyük önem taşıyor. Bu desteklerin zor duruma düşmüş üreticilerimizin tamamını kapsamasının, istihdamı ve üretimi daha fazla destekleyeceğine inanıyoruz” dedi.

Faydalanan sayısı sınırlı kalacak

Antakya Sanayi ve Ticaret Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, açıklanan KOSGEB destek programından sınırlı sayıda işletmenin yararlanabileceğini, bu nedenle kapsamın genişletilmesi ve destek miktarlarının artırılması gerektiğini söyledi. Çinçin, “Destek programına sadece imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge çalışması yapan, 2019 net satış hasılatı en az 75 bin TL olan, 2019’dan önce kurulmuş olan, yasal limitler üzerinde vadesi geçmiş vergi ya da SGK borcu olmayan, devlet bankalarınca 25 bin TL’lik işe devam kredisinden faydalanmayan ve 2020’nin ilk 5 ay KDV beyannamesinde 2019 ilk 5 ay KDV beyannamesine göre yüzde 25 gelir kaybı olan işletmeler başvuru yapacak. Bu şartlar incelendiğinde programa başvuruların veya destekten faydalanan işletmelerin sınırlı kalacağını düşünmekteyiz” dedi. Destek miktarının artırılarak tüm sektörleri kapsaması gerektiği, böylelikle iç piyasanın ciddi anlamda nefes alacağını belirten Çinçin, bu yöndeki taleplerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve KOSGEB Başkanlığına yazılı olarak ilettiklerini açıkladı.

Borçsuz KOBİ yok

CHP Adana Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Müzeyyen Şevkin, açıklanan şartlarda faizsiz kredi desteğinden yararlanacak KOBİ sayısının ‘bir elin parmaklarını geçmeyeceğini’ ifade etti. Pandemide ekonomik krizi büyüyen, bir çoğunun kapısına kilit vurduğu KOBİ sayısının Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 verilerine göre 3 milyon 221 bin olduğuna, batık KOBİ kredi miktarının 60 milyar liraya yaklaştığına, takipteki KOBİ sayısının ise 300 bini bulduğuna dikkat çeken Şevkin, “Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerin daha fazla zarar görmemesi için faizsiz destek paketi şartları yeniden gözden geçirilmelidir. Çünkü borçsuz KOBİ yok” dedi.