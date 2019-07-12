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Küresel ekonomi KOBİ’leri yavaşlattı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2018 yılı sonuçlarını açıkladı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO İkinci 500’de yer alan şirketlerin küresel ekonomideki yavaşlamayı daha fazla hissettiğine dikkat çekti.

Küresel ekonomi KOBİ’leri yavaşlattı
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