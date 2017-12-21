Maliyetinizi azaltacak yatırımlara ağırlık verin

21 Aralık 2017

Halkbank KOBİ ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ, “KOBİ’ler, Türkiye’nin gücüne inanmaya, ekonomimize güven duymaya devam etmeli ve yatırımlarını artırmalılar” dedi. Kaynakların, reel sektörün sadece yeni yatırım finansmanını değil, tüm ihtiyaçlarını karşıladığından söz eden Torusdağ, “Reel sektör bizden hep destek, tam destek bekliyor. Bankacılık sektörü de tüm kaynaklarıyla bu talepleri karşılamaya büyük özen gösteriyor. KOBİ’lerin bu kaynakları dikkatli bir şekilde kullanmaları ve maliyetlerini azaltacak yatırımlara ağırlık vermeleri gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

KOBİ’lere özellikle teknolojiyi odağına alarak yeni yatırımlara yönelmelerini tavsiye eden Torusdağ, “KOBİ’lerin yatırımlarını doğru alanda ve nakit akışlarına uygun vadede gerçekleştirebilmeleri için Halkbank olarak danışman banka rolümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Halkbank olarak KOBİ’lere nakit yönetimleri ve yatırımları konusunda destek oluyoruz. KOBİ’lerin nakit akışlarına en uygun krediyi en doğru alanda kullanmalarını sağlamak için bir numaralı çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz” dedi.

“2018 yılı pek çok alanda olduğu gibi KOBİ’ler için de ağırlıklı olarak, verimlilik artışına yönelik yatırımların yapıldığı bir dönem olacak” diye konuşan Torusdağ, şu tavsiyelerde bulundu: “Kısa vadede bu durum yeni yatırım giderleri oluştursa da orta vadede ciddi verimlilik artışı sağlayacak. Bu süreçte KOBİ’lerin döviz cinsinden borçlanma eğilimlerini azaltmalarını ve tasarruf önlemleriyle portföy dengelerini korumaları gerektiğini düşünüyoruz.”

Trendler dijitalleşme ekseninde olacak

Torusdağ, Halkbank olarak KOBİ Bankacılığı alanındaki başarılarını, KOBİ’leri her alanda desteklemelerine ve finansman dışı desteklerle de her zaman onların yanında olmalarına borçlu olduklarını belirtti. Bu anlayışla yeni trendleri yakından takip ettiklerini, müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edip KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hızla yanıt verdiklerini anlatan Torusdağ, şöyle devam etti: “Teknolojik gelişmelere ayak uyduran ve kayıtsız kalmayan KOBİ’lerin teknolojinin sunduğu tüm olanaklardan yararlanarak, bu kanalları da daha aktif kullanacaklarını düşünüyoruz. 2018 yılı özelinde de trendler dijitalleşme ekseninde olmaya devam edecek. KOBİ’lerin hızla dijitalleşerek uluslararası ölçekte rekabet potansiyellerini artırmaya duydukları ihtiyaç giderek artacak. Ayrıca verimlilik, kurumsallaşma ve markalaşma KOBİ’lerin gündeminde ilk sıralarda yer almayı sürdürecek. Bu süreçte biz de KOBİ’ler gibi inovatif düşünmeye devam edecek, yenilikçi ürünlerle müşterilerimizin yanında olacağız."

Rekabet sert yaşanıyor

Yılın ilk 9 ayında KOBİ kredileri alanındaki pazar paylarını yüzde 14.4’e taşırken; nakdi ticari kredilerini yüzde 21.4 artışla 153,5 milyar TL’ye yükselttiklerini ifade eden Torusdağ, şöyle devam etti: “Bu dönemde KOBİ kredilerimiz de 71,7 milyar TL’ye ulaştı. Halkbank olarak bundan sonraki süreçte de “KOBİ’ler gelişirse, Türkiye gelişir” anlayışıyla müşterilerimize sunduğumuz kesintisiz desteği sürdüreceğiz. KGF ve KOSGEB kredileri gibi uygulamalar, KOBİ’lerin finansman ihtiyacını karşılama noktasında önemli bir açığı kapattı. Tüm KOBİ’lerin bu imkânlardan haberdar olması ve yararlanabilmesi için bu desteklere aracılık ederken, gerekli bilgilendirmeleri de yaparak Danışman banka misyonumuzu sürdürdük. Yılın geri kalan bölümünde, özellikle KGF destekli kredi kullandırımında çok başarılı bir performansa imza attık. Eylül ayı sonunda KGF teminatlı kredi kullandırımında 20 milyar TL sınırını geçtik. Bu kredilerin yüzde 10’unu ihracatçı firmalara kullandırdık. KGF teminatlı kredilerde tüm bankalar arasında ilk sırada yer aldık.”

Rekabet finans dışı hizmetlerde artacak

“Bu yıl bankacılık sektörü başta olmak üzere ekonomide yakaladığımız olumlu gidişatın 2018’e de yansıyacağını öngörüyoruz” diyen Levend Torusdağ, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yılın ikinci çeyreğinde KOBİ’lerin sabit sermaye yatırımlarında gözlenen artışın, önümüzdeki dönemde büyüme potansiyelinin artışına yönelik olumlu işaretler verdiğini düşünüyoruz. 2018 yılı sektör için reel sektörün destekleneceği; KOBİ’lere fonlama sağlanacağı bir yıl olacak. KOBİ Bankacılığı segmentinin ve kredilerin büyüme eğilimini sürdüreceğini öngörüyoruz. Bankacılık sektöründe rekabetin finansman desteği ile sınırlı kalmayacağını danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde de rekabetin giderek artacağını düşünüyoruz.”

Yeni yıla güçlü başlangıç

Bu yılın üçüncü çeyrek dönemi sonunda aktif büyüklüklerini 279,7 milyar TL’ye yükselterek Türkiye’nin 5. büyük bankası olma başarısını gösterdiklerini anlatan Halkbank KOBİ ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ, “Son çeyrekte bu başarımızı daha yukarı taşıyarak, yeni yıla güçlü bir başlangıç yapacağız” dedi.

Ürün gamını her geçen gün geliştiriyor

PAKETLER: İmalat Destek Paketi, İhracat Destek Paketi, Turizm Destek Paketi, Tarım Destek Paketi, Franchising Destek Paketi başta olmak üzere, KOBİ’lerin faaliyet gösterdikleri alandaki ihtiyaçlara özel finansman çözümleri sunuyoruz. İhracatçı KOBİ’lerin küresel rekabet ortamına uyum sağlamaları, dış pazarlara açılmaları ve tutunabilmeleri içinse ihracatın finansmanına yönelik özel çözümler sunuyoruz. İhracat hazırlığındaki firmalara Döviz Kredisi, TL İhracat Kredisi, Teminat Mektubu seçenekleri ile destek sağlarken, döviz cinsinden taksitlendirme isteyen firmalara Taksitli İhracat Kredisi seçeneklerini sunuyoruz. Çevreci ve daha yaşanılabilir bir dünya için enerji maliyetlerini düşürmek, enerji tüketimini dengelemek adına KOBİ’lerin enerji yatırımlarına da finansman sağlıyoruz. Ürün gamını sürekli geliştiren bir kurum olarak son dönemde Ekonomik POS, TCMB İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi, Mikro KOBİ’lere Mikro Kredi, Esnafa Hazine Faiz Destekli Yatırım Kredisi ürünlerini müşterilerimizin kullanımına sunduk. KOBİ’lere özel olarak tasarladığımız www.halkbankkobi.com.tr platformundaki Uzmanına Danışın köşesi ile KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları konularda uzman danışmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık hizmeti almalarına olanak sağlıyoruz.

● EĞİTİMLER DİJİTAL KANALLARDA: Yıl içerisinde faaliyete geçen yeni eğitim platformumuz Halkbank KOBİ Gelişim ile KOBİ’lere yönelik geçmişten günümüze gelen eğitim hizmetlerimizi dijital ortama taşıdık. KOBİ’lerin gelişimlerine katkı sağlayan bu platform; iş yaşamlarında yeni ufuklar açarak sıklıkla yapılan, bilgi ve deneyim eksikliğinden kaynaklı hataların giderilmesine yardımcı oluyor.

● KOBİ’LERLE BİRARAYA GELİYOR: TİM işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz Hedef Pazar buluşmaları ile ihracatçılara desteğimizi sürdürürken, Ortak Akıl Toplantıları ile stratejik sektörlerin önde gelen temsilcileri ile bir araya geliyoruz. Halkbank ve TİM işbirliği ile imza attığımız KOBİ’lere Yurt Dışı ile İş Yapma Rehberi ile KOBİ’ler dış ticaret ile ilgili tüm sorularına yanıt bulabiliyor. Ayrıca Bankamız ile TÜBİSAD işbirliğinde oluşturulan KOBİ’ler için Dijital Okuryazarlık kitabı ile firmalar, teknoloji ve dijital dünya ile ilgili merak ettikleri yanıtlara erişebiliyor. Tüm KOBİ’ler, bu içeriklere halkbankkobi.com. tr’den ücretsiz olarak ulaşabilir.