Online Panel: KOBİ'lerin Küresel Durumu ve Dijitalleşme

Gazeteniz DÜNYA, ekonominin lokomotifi KOBİ'leri Facebook'la ortak yayında "KOBİ'lerin Küresel Durumu ve Dijitalleşme" panelinde masaya yatırıyor.

Gazetemiz yazarı ve Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek online yayında, KOBİ'lerin dünü ve bugünü değerlendirilerek "Yeni Normal" sürecinde yaşanan sorunlara mercek tutulacak.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, KOBİ'lerle kamunun ilişkisini ve pandemi süresince KOBİ'lere verilen devlet desteklerini anlatacak.

KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğunu ise onlara bu süreçte çeşitli desteklerde bulunan Facebook'un Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş aktaracak. Matraş, Facebook'un KOBİ'lerin gelişimi ve dijital dönüşümü için yaptığı çalışmaları ve gelecek projeksiyonuyla ilgili bilgiler verecek.

İstanbul Ekonomi Danışmanlık Yönetici Ortağı Sinan Ülgen ise COVID-19 sürecinin olumsuz etkilerini azaltmak için KOBİ'lerin yapısal sorunlarına ışık tutarak, dünyadan örnek modeller sunacak.

Salı günü 16:30'da gerçekleşecek online yayın DÜNYA Gazetesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

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