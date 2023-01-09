OSB'lerde 1.000 dijital elçi yetiştirildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen proje kapsamında organize sanayi bölgesi yönetimlerine ve bölgelerde yer alan şirketlerin çalışanlarına yönelik Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile online Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı düzenlendi.

Eğitimlerde, dijital dönüşüm ve sanayicilere/KOBİ'lere etkisi, Dijital strateji ve dijital iş modelleri, Endüstri 4.0 ve temelleri, nesnelerin interneti, bulut bilişim, 5G ile robotik süreç otomasyonu, siber güvenlik, 3 boyutlu yazıcı, dijital ikiz ve simülasyon, blockchain, dijital liderlik/dijital kültür/dijital İK ve dijital pazarlama konuları ele alındı.

Eğitim sürecinin başında ve sonunda yapılan testler ile çalışanların dijital farkındalık düzeyleri ölçüldü. Verilen eğitimlerle Vodafone Business, OSB'lerde dönüşüme öncülük edecek 1.000 dijital elçi yetiştirdi. Organize sanayi bölgelerinden 100'den fazla firma, Bulut'tan IoT'ye birçok teknolojiyi işine adapte etme konusunda adım attı.

Hasan Büyükdede: OSB modeli artık dünya ülkeleri tarafından da örnek alınan kurumsal bir yapıya sahip

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te Türkiye'nin olması gereken yer ve hedeflerinin belirlendiği vizyon çerçevesinde ekonomik anlamda yüksek gelir grubundaki ülkeler arasında olma amacının en önemli stratejilerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konuda başarıya ulaşmanın sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma, güçlü, kararlı, dengeli ve planlı bir sanayi politikasıyla gerçekleşebileceği inancındayız. Ülkemizde kalkınma hamlesinde çok önemli bir paya sahip olan sanayi yatırımlarının planlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, çevresel dengelerin korunarak verimliliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesinde önemli bir rol üstlenen organize sanayi bölgeleri, aynı zamanda sunduğu istihdam imkanlarıyla da ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlamaktadır. Bakanlığımızın OSB'lere yönelik genel politikası, organize sanayi bölgelerinin cazibe merkezleri haline gelebilmesi ve tam kapasite ile faaliyete geçebilmeleri için sürdürülebilir tedbirlerin alınmasıdır.

Ülkemizde sanayinin planlı gelişmesi amacıyla başlanılan OSB uygulamaları 60 yılı aşkın bir tecrübe ve başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Günümüz koşullarına uygun güncel mevzuatı ile sanayimize enerji, çevre, ulaşım gibi ihtiyaç duyulan konularda dünya standartlarında yatırım ortamı sunan OSB modeli artık dünya ülkeleri tarafından da örnek alınan kurumsal bir yapıya sahiptir. Bugün Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Vodafone Business ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı’nın hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Memiş Kütükçü: 67 bin katılımcı sanayi işletmesinin dijitalleşmesine yönelik projeler yürütüyoruz

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de, organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirerek ülkenin sanayi üretiminde lokomotiflik yaptığını aktardı.

OSBÜK olarak, OSB'lerin ve OSB'lerdeki 67 bin katılımcı sanayi işletmesinin dijitalleşmesine yönelik projeler yürüttüklerini bildiren Kütükcü, bu projelerden birisinin Vodafone Business ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile hayata geçirdikleri OSB'lerde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı olduğunu kaydetti.

Kütükcü, "Bu program kapsamında, OSB'lerimizde ve sanayi işletmelerimizde dijital dönüşümü gerçekleştirecek kursiyerlerimize 10 hafta süre ile dijital dönüşüm, dijital stratejiler ve iş modelleri, Bulut, 5G, dijital pazarlama gibi alanlara odaklanan eğitimler verildi. 1.000 kişi eğitim aldı ve sınavda başarı gösteren dijital elçilere online sertifikaları verildi. Bugün de üstün başarı gösteren kardeşlerimize sertifikalarını takdim edeceğiz. Kendilerini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

OSB'leri Türk sanayisinin dijital dönüşümünde de öncü hale getirmeyi hedeflediklerini aktaran Kütükcü, sertifikalarını alan dijital elçilere hitaben, "Dijitalde OSB'lerimize fayda üretecek her şeyi adım adım hayata geçirmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya: OSBÜK aracılığıyla Türkiye'nin 81 iline ulaştık

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya ise, Vodafone Business tarafından dijital gelecek vizyonuyla desteklenen OSB'lerde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı'nın, OSBÜK aracılığıyla Türkiye’nin 81 iline ulaştığını bildirdi.

Tuzkaya, "Bu eğitim programının hedefi, dünya trendlerini yakalamak ve hatta ötesine geçebilmek için sanayicilere ve KOBİ'lere dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0’a ilişkin kapsamlı bir bakış açısı ve harekete geçirme motivasyonu kazandırmak." ifadesini kullandı.

Özlem Kestioğlu: OSB'lerin dijital dönüşüm ortağı olmak için her zaman yanlarında yer almayı sürdüreceğiz

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Türkiye'nin üreten gücü organize sanayi bölgelerinin, sanayileşme ve üretim sürecinde kritik bir görev üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone Business olarak organize sanayi bölgelerinde yer alan işletmelerdeki yöneticilerin ve çalışanların dijital bilgi seviyesini anlamak, güncel dijital trendler hakkında onları bilgilendirmek ve Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri genelinde işletmelerin güvenilir danışmanı olmak amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi ve OSBÜK ile başlattığımız Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı'nı tamamladık. Verdiğimiz eğitimlerle 1.000 dijital elçi yetiştirdik. Bugün katılımcılara Yıldız Teknik Üniversitesi SEM tarafından sertifikalarını takdim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Vodafone Business olarak, organize sanayi bölgelerinin dijital dönüşüm ortağı olmak için her zaman yanlarında yer almayı sürdüreceğiz. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren her ölçekte işletmenin bu yeni dijitalleşme çağına hızlı bir şekilde geçmelerini desteklemeye, daha akıllı, daha hızlı ve daha esnek olmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz."