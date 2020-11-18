Paraşüt daha fazla KOBİ’yi e-fatura ile tanıştırmak için e-ticarete girdi
Bulut tabanlı fatura ve ön muhasebe yönetim hizmeti veren Paraşüt, tarihinde bir ilke imza atarak hopside satın alması yaptı.
KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olmayı amaçladıklarını kaydeden Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, bu satın alma sayesinde müşterilerine e-ticaret, e-fatura ve ön muhasebe yönetimini bir arada sunmaya başladıklarını ifade etti. Daha fazla KOBİ’yi e-faturanın avantajları ile tanıştırmak istediklerini vurgulayan Yu, “n11, Hepsiburada, Trendyol, Gittigidiyor gibi Türkiye’deki bütün pazaryerleri ve Opencart, Shopify, WooCommerce gibi en büyük e-ticaret altyapısı sağlayıcıları ile entegrasyon sunan Shopside’ı ile hedefimiz e-ticaret yapan kullanıcılarımızın finansal süreçlerini kolaylaştırmak ve onlara dijital dönüşümde daha kapsamlı hizmet sağlamak” diye konuştu.
“10 yıl boyunca elektronik ortamda ücretsiz saklıyoruz”
Paraşüt olarak ‘Anahtar Teslim e-fatura ve e-SMM’ hizmeti ile KOBİ’lerimizin e-fatura ve e-SMM başvuru işlemlerini onlar adına bire bir yönettiklerini ifade eden Yu, şunları anlattı: “Bu noktada KOBİ’lerimizin tek yapması gereken, Paraşüt ile e-faturaya da e-SMM’ye geçmeye karar vermeleri oluyor. Mali mühür gönderim süreci haricindeki tüm aşamaları 1 günde tamamlıyoruz. Normalde KOBİ’ler elektronik fatura sistemine geçmeden de e-arşiv portalı üzerinden bu faturalarını oluşturabiliyor. Ancak e-arşiv faturalarını resmileştirdikten sonra müşterilerine e-posta ile gönderme, yeniden düzenleme ya da iptal etme gibi işlemleri portaldan gerçekleştiremiyor. Paraşüt ile e-fatura sistemine geçiş yapan abonelerimiz, e-arşiv faturalarını kolayca oluşturup müşterileri ile paylaşabiliyor. İhtiyaç duydukları durumlarda e-arşiv faturalarını iptal edip yeniden düzenleyebiliyorlar. Portal üzerinde en fazla 500 e-arşiv düzenlenebilir ve faturalar 6 ay boyunca arşivlenebilirken, biz kullanıcılarımızın sınırsız sayıda e-arşiv düzenlemesine ve faturalarını 10 yıl boyunca elektronik ortamda ücretsiz olarak saklamalarına imkân tanıyoruz.”