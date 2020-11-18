Paraşüt daha fazla KOBİ’yi e-fatura ile tanıştırmak için e-ticarete girdi

KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olmayı amaçladıklarını kaydeden Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, bu satın alma sayesinde müşterilerine e-ticaret, e-fatura ve ön muhasebe yönetimini bir arada sunmaya başladıklarını ifade etti. Daha fazla KOBİ’yi e-faturanın avantajları ile tanıştırmak istediklerini vurgulayan Yu, “n11, Hepsiburada, Trendyol, Gittigidiyor gibi Türkiye’deki bütün pazaryerleri ve Opencart, Shopify, WooCommerce gibi en büyük e-ticaret altyapısı sağlayıcıları ile entegrasyon sunan Shopside’ı ile hedefimiz e-ticaret yapan kullanıcılarımızın finansal süreçlerini kolaylaştırmak ve onlara dijital dönüşümde daha kapsamlı hizmet sağlamak” diye konuştu.

“10 yıl boyunca elektronik ortamda ücretsiz saklıyoruz”

Paraşüt olarak ‘Anahtar Teslim e-fatura ve e-SMM’ hizmeti ile KOBİ’lerimizin e-fatura ve e-SMM başvuru işlemlerini onlar adına bire bir yönettiklerini ifade eden Yu, şunları anlattı: “Bu noktada KOBİ’lerimizin tek yapması gereken, Paraşüt ile e-faturaya da e-SMM’ye geçmeye karar vermeleri oluyor. Mali mühür gönderim süreci haricindeki tüm aşamaları 1 günde tamamlıyoruz. Normalde KOBİ’ler elektronik fatura sistemine geçmeden de e-arşiv portalı üzerinden bu faturalarını oluşturabiliyor. Ancak e-arşiv faturalarını resmileştirdikten sonra müşterilerine e-posta ile gönderme, yeniden düzenleme ya da iptal etme gibi işlemleri portaldan gerçekleştiremiyor. Paraşüt ile e-fatura sistemine geçiş yapan abonelerimiz, e-arşiv faturalarını kolayca oluşturup müşterileri ile paylaşabiliyor. İhtiyaç duydukları durumlarda e-arşiv faturalarını iptal edip yeniden düzenleyebiliyorlar. Portal üzerinde en fazla 500 e-arşiv düzenlenebilir ve faturalar 6 ay boyunca arşivlenebilirken, biz kullanıcılarımızın sınırsız sayıda e-arşiv düzenlemesine ve faturalarını 10 yıl boyunca elektronik ortamda ücretsiz olarak saklamalarına imkân tanıyoruz.”