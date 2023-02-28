Sanayici, KOBİ'ler ve esnafın yeni talepleri var

Özellikle 13 bin 500 dolayında çalışanın olduğu Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ne iş gücünün yeniden getirilmesi için teşvikler gerektiğini belirten Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Aksoy, 3 ay süreyle uygulanacak OHAL kapsamının haricinde, faizsiz kredi destekleri istediklerini kaydederek, "Barınma ile ilgili OSB’de bir alan yapmak için araştırma yapıyoruz. İşçilerin barınma sorunlarını çözerek onları üretime döndürme çabalarımız var.

Özellikle psikolojik destek verilmesini istiyoruz, herkes yakınını kaybetti, çarkın dönmesi bacaların tütmesi için ilk etapta bunlar gerekiyor" dedi. Aksoy, küçük esnafa faizsiz kredi verilmesi yönünde taleplerinin olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "OHAL'den dolayı vergiler erteleniyor, sigorta ile ilgili düzenlemeler var.

Ancak bizim ek taleplerimiz var. Normalleşme sürecine henüz geçilmedi, barınma ile ilgili sorunlar büyük ölçüde giderildi. Bugünlerde az hasarlı işletmelerde tadilatlar yapılıyor. Destek paketinde OHAL'in haricinde çalışanlara destek verilmesini istiyoruz. Bugün gıda haricinde alışveriş başlamadı. Normalleşme bir yılı bulur. Organize Sanayi Bölgesi'nde işgücü kaybı var, çalışana da teşvik verilerek bu çarkı döndürmemiz gerekiyor."

Mustafa Buluntu: Finansal sorunlar çözülmeli

Kahramanmaraş’ta büyük can kaybı ve yıkıntı yaşanan iki büyük depremin ardından şehrin yeniden ayağa kalkması için verilecek desteğin önemine dikkat çeken Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, depremin ağır hasar verdiği şehirler için banka kredilerinin uzun süreli ertelenmesini isterken, ailelerini, ev ve işlerini kaybedenlerin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Buluntu, bunun için deprem yaşanan illerde esnafından sanayicisine kadar ciddi manada da finansal katkıya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Buluntu, her türlü ödemenin uzun süreli ertelenmesi çağrısını yineledi.

Hikmet Çinçin: Ertelemeli kredilerle sanayinin ayağa kalkması zor

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, depremin Antakya’da büyük zarar verdiğine dikkat çekerek, çok fazla hibe desteği ve krediye ihtiyaç olduğunu bildirdi. Çinçin, henüz yeterli destek göremediklerini belirterek, bankaların verdiği ertelemeli kredilerle Antakya’daki işletmelerin yeniden ayağa kalkmasının mümkün olmadığını söyledi.

Depremin vurduğu 11 ilden Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da sanayi siteleri yıkılmış, Küçük Sanayi Sitesi ve Mobilyacılar Sitesi'nde sağlam işyeri kalmamıştı. Şehirde araç bakım, hırdavat, boya, mobilya gibi sektörlerde 5 bin işyeri ve 12 bin işletme bulunuyor.