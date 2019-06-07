S&P'den 'düşük TL' yorumu: İhracat odaklı sektörlere destek verecek
S&P, TL'nin değerinin temel olarak düşük olmasının ihracat odaklı sektörlere destek vereceğini bildirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's, TL'nin değerinin temel olarak çok düşük olmasının ihracat odaklı sektörlere destek vereceğini belirtti.
S&P Kıdemli Direktörü Frank Gill, dünkü telekonferansta Türkiye'de ekonomik büyümenin olası itici güçleri hakkında, "İhracat son derece iyi bir seyir izledi ve hizmet ihracatı dahil olarak izlemeye devam ediyor. Türkiye ekonomisindeki parlak bir nokta bu... çünkü para birimi temel olarak değerinin altında (işlem görüyor)" dedi.
TL, 2018'i dolar karşısında yüzde 28 kayıpla kapattıktan sonra bu yıl da yüzde 9'a yakın değer yitirdi.