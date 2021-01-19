TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı 26 Ocak’ta başlayacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde internet ortamında TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı gerçekleştirecek. Girişimcilerin dijitalleşen yeni dünyaya uyum sağlamalarını amaçlayan fuar kapsamında yazılım, telekomünikasyon ve e-ticaret sektöründen 100’e yakın şirket stant açacak.

Hisarcıklıoğlu’ndan KOBİ’lere ‘dijital teknolojileri kullanın’ çağrısı

Dijitalleşme Sanal Fuarı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Pandemi ile birlikte şirketler için yeni bir dönem başladı. Ticaretin devam etmesi için dijitalleşme bir zorunluluk haline geldi. Şirketlerimiz de bu dönemde hızla teknolojik dönüşüme ayak uydurmaya başladı. Bu dönüşümü gerçekleştiren her sektörden ve ölçekten şirketler yeni müşterilere ulaşırken verimliliklerini de artırdı. TOBB olarak özel sektörünün yeni ekonomiye daha hızlı uyum sağlaması için çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Şimdi de TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı’nda teknoloji şirketlerimizle KOBİ’lerimizi bir araya getiriyoruz. Tüm üyelerimizi bu etkinliğe davet ediyorum.'' dedi.

Fuar tüm ziyaretçilere ücretsiz

Ziyaretçiler sanal fuarda tüm stantları gezebilecek; firma yetkilileri ile yazılı, sesli ve görüntülü olarak iletişime geçebilecek. İki gün sürecek etkinlik esnasında gerçekleşecek B2B toplantıları ile KOBİ’lere dijitalleşme araçlarını daha yakından tanıma fırsatı sunulacak.

Ayrıca; Ekonomide Dijital Dönüşüm, Yeni Normal: Dijitalleşme Paneli, Yazılım Sektörünün Uluslararası Rekabette Konumlanması, Dijitalleşmenin Anahtarı: 5G ve Nesnelerin İnterneti başlıklı webinarlar olacak. Ziyaretçilerle "yazılım", "e-ticaret" ve "telekomünikasyon" sektörlerinde dijitalleşme ve bu sektörlere yönelik dijital dönüşüm örnekleri paylaşılacak. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Etkinliğe, https://sanalfuar.tobb.org.tr/ katılım sağlanabilir. Etkinlikle ilgili detaylara ise tobb.org.tr/sanalfuar adresinden ulaşılabilir.