Türk yazılım şirketi Buybase, ithalat-ihracat süreçlerini tek platformda topluyor

E-ticaret sektörünün COVID-19 kısıtlamaları ile hızlanan büyümesi, dünya çapında bir dijital alışveriş dalgasına yol açarak fiziksel mekânda faaliyet gösteren müşterilerin satın alma davranışlarında bir paradigma değişikliğine yol açtı. E-ticaret platformlarının çoğalmasına rağmen teslimat süreleri, nakliye ücretleri ve güvenilirlik gibi ortak zorluklar devam ediyor. Bu engeller özellikle uluslararası işlemlerde büyük yer tutuyor.

Çok sayıda e-ticaret platformu ve çözümü ortaya çıkmış olsa da işletme sahipleri hâlâ çok sayıda farklı hizmetle boğuşuyor. Bu parçalı yaklaşım, büyümeyi engelliyor ve bu hizmetlerdeki verileri birleştirmeye yardımcı olabilecek platformların kullanımı genellikle yüksek bir fiyat etiketi taşıyor ve birçok girişimci için var olan engelleri daha da artırıyor.

Yirmi yılı aşkın bir süredir Kanada'da yaşayan girişimci Dr. Salim Satır, Buybase'in Kanada'da 2019 yılında temellerini attı. Buybase, ithalat-ihracat süreçlerinde ve dijital pazarda devrim yaratan, her şeyi kapsayan bir dijital ekosistem olarak hizmet veriyor. Dijital varlık yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, nakliye yönetimi ve depolama yönetimi ve daha fazlasını kapsayan çeşitli işlevleri entegre ederek, işletme işlevlerini tek, uygun maliyetli bir platform altında birleştirerek, kolaylaştırılmış operasyonlar ile girişimcileri güçlendiriyor.

TÜBİTAK tarafından destekleniyor

Buybase ekosistemini teknolojiyle hayatı kolaylaştırma vizyonuyla geliştirdiklerini hatırlatan Dr. Salim Satır, “2021 itibariyle Buybase projemizi hızlandırdık ve bugün 100 kişiye istihdam sağlayarak güçlü bir yazılım ekibi ile geliştirdiğimiz platformumuzla 2023 içinde beta testlerine başlamayı planlıyoruz. Ataşehir ve Gebze'deki ofislerimizde geliştirdiğimiz Buybase, TÜBİTAK tarafından da destekleniyor. Çözümlerimizi tercih eden kullanıcılar, Buybase’e ürünlerini ekleyebilecek, depo yönetimini bu platform üzerinden gerçekleştirebilecek, Buybase pazaryeri aracılığıyla yurt içi ve dışındaki müşterilerine satış yapabilecek. Ayrıca şahıs şirketleri, orta ve büyük ölçekli işletmeler, karmaşık gümrük süreçlerini ve uluslararası nakliye ve depolamadaki zorlukları Buybase lojistik ve nakliye yönetim modülleriyle aşarak küresel pazara daha kolay ulaşabilecek” diye konuştu.

“Uluslararası e-ticarette zorlukların üstesinden küresel bir ekosistemle gelinebilir”

Sundukları çözüm ekosistemini bir küresel kaynak yönetimi sistemi olarak tasarladıklarını ifade eden Dr. Salim Satır, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Uluslararası e-ticaretin depo yönetiminden satın almaya, uluslararası ve yerel nakliye yönetiminden çok kanallı fulfilment’a, envanter yönetiminden platformlar arası sipariş yönetimine, finanstan dijital varlık yönetimine pek çok zorluk içerdiğini biliyoruz. Bu zorlukların üstesinden küresel bir ekosistemle gelinebileceğine inanıyoruz. Buybase e-ticaret ekosistemini, e-ihracat ve ithalat yapan şirketlerin tüm taleplerine yanıt vermeyi başaran, uçtan uca küresel bir e-ticaret altyapısı olarak tasarladık. Anlaşılır arayüzleriyle alıcı ve satıcıları tek bir platformda birleştiren Buybase, dijital ve fiziksel altyapı arasında bir köprü vazifesi üstlenecek.”

29 Ekim'de kullanıma açılacak

Buybase platformunun, karmaşık sistemlerde gezinme yüküne ve pahalı çözümlere olan gereksinimin önüne geçerek, uluslararası alana açılma ve büyüme fırsatları arayan girişimciler için benzersiz erişim kolaylığı sunduğunu söyleyen Dr. Salim Satır, "Halihazırda Türkiye, ABD ve Kanada'da stratejik olarak konumlandırılmış merkezleri bulunan Buybase, kıtalararası teslimatları sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor ve tescilli teslimat ağı ve depoları aracılığıyla bu sürecin sorumluluğunu üstleniyor. Küresel vizyonla yerel çözümler sunan glokal bakış açısıyla türünün tek örneği olarak tasarlanan Buybase, ihtiyaç duyulduğunda herhangi bir sayıda ülkedeki pazarlara ve hizmetlere sorunsuz bir şekilde ölçeklendirmeye uygun bir mimariye sahip.” dedi.

Buybase’in yakın dönemde alpha ve beta sürümleri ile sistematik testlerden geçerek son kullanıcılara ulaşacağını belirten Dr. Salim Satır, Buybase’in çıkış planlamasını açıkladı: “TÜBİTAK ile stratejik iş birliği çerçevesinde markaları kademeli olarak 3 yıl içinde Buybase ekosistemine dahil ediyor olacağız. Önümüzdeki 5 yıl içindeyse 50 büyük ülke ve pazarı sisteme dahil edip uluslararası dijital bir ekosisteme ulaşmayı planlıyoruz. Bu da Türkiye’deki işletmelerin mal ve hizmetlerini yerel ve küresel olarak bu ülkelerden herhangi birine sunmalarını sağlayacak, olağanüstü fırsatların kilidini açacak ve yeni bir dijital ticaret çağının habercisi olacak. Türkiye'de SST Teknoloji A.Ş.'nin sahipliği ve işletmeciliğinde bulunan Buybase'in alpha sürümü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde 29 Ekim'de kullanıma açılacak."