Universal Partners’dan KOBİ’lere Ücretsiz Eğitim
Universal Partners, KOBİ’lerin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla ücretsiz eğitimler vereceğini bildirdi.
Sabiha TOPRAK - Kocaeli
Kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının yönetim kalitesini artırmaya yönelik eğitimlerin, teoride kalmayıp pratikte de uygulanabilirliğini göstermeyi hedeflediklerini belirten Universal Partners Yönetim Kurulu Başkanı Yafes Pehlivan, eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika vereceklerini aktardı.