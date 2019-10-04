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Universal Partners’dan KOBİ’lere Ücretsiz Eğitim

Universal Partners, KOBİ’lerin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla ücretsiz eğitimler vereceğini bildirdi.

Universal Partners’dan KOBİ’lere Ücretsiz Eğitim
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Sabiha TOPRAK - Kocaeli

Kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının yönetim kalitesini artırmaya yönelik eğitimlerin, teoride kalmayıp pratikte de uygulanabilirliğini göstermeyi hedeflediklerini belirten Universal Partners Yönetim Kurulu Başkanı Yafes Pehlivan, eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika vereceklerini aktardı.

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