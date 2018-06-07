Uzay Makina, silindir üretimini hızlandırdı

07 Haziran 2018

Yıllardır Aignep firmasının X serisi silindirlerini Türkiye’de pazara sunan Uzay Makina, yeniden yapılanma sonrası ELBE markasıyla piyasaya verdiği kalem silindir üretimini hızlandırdı. Bu yıl 40’ıncı yıllarını kutlayacaklarını hatırlatan Uzay Makina Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Elbe, “Yıllar önce pnömatik devre elemanı üreticilerine silindir üretmek için yola çıktık. Yeni yapılanma sonrası satış ve imalatı ayırdık. Ara ölçüleri üretip, gelen siparişleri karşılamak için, kitlerini ithal ettiği silindiri ELBE markasıyla üretmeye başladık” dedi.

ISO 9001 toplam kalite belgesine sahip olduklarını hatırlatan Elbe, kendi markaları altında standart ve özel silindir imalatının yanı sıra, elektrikli silindir ve güvenlik otomasyonu ürünlerine de imal ettiklerini belirtti. Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Elbe şu bilgileri verdi: “Bu çalışmalar sayesinde kalem silindirde seri üretime geçtik. Ekibimizdeki mühendis arkadaşlarımız güncel gelişmeleri takip ediyor, biz de adımlarımızı belirledikleri stratejiler doğrultusunda atıyoruz. Ürettiğimiz silindirlere yoğun talep var.”

"Bayilikle büyümek istiyoruz"

Bu talebe rağmen şubeler açmak yerine, bayilikler vererek büyümek istediklerini belirten Elbe, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bu yıl imalatını yaptığımız ürünlerin çeşitliğini artırıp, müşteri potansiyelimizi yükselttik. Ürünlerimizi merkezden kargo yoluyla da müşterilerimize ulaştırıyoruz. ELBE markamızla daha geniş bir alanda hizmetimize devam ediyoruz. Planlarımız doğrultusunda prensiplerimizden ödün vermeden Uzay Makina’yı daha da ilerilere taşımayı hedefliyoruz. 40 yıldır, kalitesinden emin olduğumuz marka ve ürünleri Türkiye’de pazara sunuyoruz. Personelimizi bünyemizde oluşturduğumuz özel kurslarla eğitiyoruz. Tüm bu adımları ‘Tedarikte Doğru Adres’ mottomuza uygun olarak atıyoruz.”