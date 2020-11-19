Vakıfbank KOBİ kredilerini % 59 artırdı

Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol banka olarak KOBİ’lerin ihtiyacına yönelik sundukları ürün ve hizmetlerle pandemi dönemi ve sonrasında KOBİ’lerin yanında olduklarını vurgulayarak “Normalleşme adımlarıyla birlikte KOBİ kredilerinde artış hızı yavaşlasa da üçüncü çeyrekte de kredi kullandırımlarına devam ettik. Eylül sonu itibarıyla yasal KOBİ tanımına göre KOBİ kredilerimizi yüzde 59 oranında artırdık” dedi.

Akyol, özellikle nisan ayının pandeminin ekonomik faaliyetlerdeki durgunluğun en yoğun hissedildiği ay olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Pandemi döneminde, tedarik ve üretim süreçleri sekteye uğrarken KOBİ’lerin büyük ölçüde likidite ihtiyacı ortaya çıktı. Bu ihtiyacı, Vakıfbank olarak sunduğumuz kampanyalar ile bertaraf ettik. Kredi Garanti Fonu Kefaleti ile işletmelerin nakit ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla İşe Devam Destek ve Çek Ödeme Destek Kredilerini sunarken bir yandan da bankamız imkânları ile Maaş Ödeme Destek Kredisini hızlıca devreye aldık. KOBİ’lerimizin sıklıkla kullandığı kurumsal kredi kartı gibi, sektörde öncüsü olduğumuz karşılığı bankamızca garanti edilen VBanko Çek, Kurumsal Ek Hesap gibi ürünlerin limitlerinde artışlar sağlayarak ve pandemi öncesinde kullandırılmış olan kredilerin vadesi gelen taksitlerinin 3 ay süreyle öteleyerek KOBİ’lerimizin rahatlamasına katkıda bulunduk.” Vakıfbank olarak

KOBİ kredilerinde, KOBİ Bankacılığı alanını ayrı bir iş kolu olarak değerlendirmeye aldıkları 2011 yılından bu güne sektör ortalamalarının üzerinde büyüme ve gelişim gösterdiklerini vurgulayan Akyol, “Türkiye genelinde 900’ün üzerinde şube ve 2200’ün üzerinde KOBİ müşteri temsilcisi ile geniş ürün yelpazemizi Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’lerimize sunuyoruz. KOBİ’lerimizin finansal ihtiyaçlarını en doğru şekilde belirleyip en iyi hizmeti sunabilmek için büyük çaba gösteriyor ve bankacılık hizmetinin yanı sıra çalışmalarımızı bir danışmanlık hizmeti gibi konumlandırıyoruz. Bu durum KOBİ’lerimizde de önemli karşılık bularak müşteri memnuniyet seviyesini yukarıda tutuyor” dedi.

9 ayda 1 milyonu aşan yeni kredi kartı

Sadece kredi desteği değil ticari kartlarda da KOBİ’lerin yanında olduklarını söyleyen Akyol, bankanın bu yöndeki uygulamalarını şöyle anlattı: “2020 yılının ilk 9 ayında 1 milyonu aşan yeni kredi kartını kullanıma sunarak, kartlarda sektörün en hızlı büyüyen bankası olduk. Söz konusu büyüme özellikle üretim sektörünü destekleme amaçlı yapıldı. Bu artışın önemli bir kısmını çiftçiden KOBİ’ye kadar pek çok özelliğin sunulduğu ticari kartlarımız oluşturuyor.

Ticari kredi kartlarımız ile nakit avans, peşine taksit, sözünle kazan ve kart borcu ödemesi gibi pek çok yenilikçi kart işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Özellikle en çok tercih edilen Vakıfbank BusinessCard ile ticari müşterilerimiz, şirketleri adına yaptıkları konaklama, temsil, seyahat ve diğer harcamalarını, nakit taşımadan avantajlı şekilde karşılayabiliyor. Vakıfbank BusinessCard müşterileri, geniş üye işyeri seçenekleri ile yüzbinlerce noktada taksitli alışveriş yaparak, şirketleri için ödeme kolaylığı sağlıyor. Ticari müşterilerimiz dilerlerse Vakıfbank BusinessCard ile yaptıkları alışverişlerden kazandıkları Worldpuanları tek bir kartta toplayabiliyor ve şirket harcamalarında tasarruf sağlıyor. 2020 yılı içinde 28 bin 166 KOBİ müşterimize 713.7 milyon TL limitli 29 bin 456 adet kart verildi ve BusinessCard avantajlarından yararlanarak şirket harcamalarını gerçekleştirmeleri, ödeme kolaylıklarından yararlanmaları sağlandı. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti ile Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında, müşterilerimizin fatura ödemeleri ve şirket harcamaları gibi ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla KGF BusinessCard kullanıma sunuldu.”

Ticari krediler 305 milyar TL’ye ulaştı

Akyol ayrıca COVID-19 destek paketi kapsamında 13 bin 300 KOBİ müşterilerinin 208 milyon TL tutarındaki ekstrelerinde asgari borç ödeme şartı olmaksızın erteleme yaptıklarını belirterek 56 bin 575 KOBİ müşterinin limitinde merkezi limit çalışması kapsamında 627 milyon TL artış yaptıklarını söyledi. Akyol, 2020 yılı içinde 24 bin 472 KOBİ müşterisine de masrafsız, uygun faiz oranı ile 220.7 milyon TL Taksitli Nakit Avans kullandırıldığını bildirdi.

Kısıtlamaların olduğu dönemde Vakıfbank olarak KOBİ’lerin ihtiyacına yönelik sundukları ürün ve hizmetlerle KOBİ’lerin yanında olduklarını dile getiren Akyol, “Normalleşme adımlarıyla birlikte KOBİ kredilerinde artış hızı yavaşlasa da üçüncü çeyrekte de kredi kullandırımlarına devam ettik. Eylül sonu itibarıyla yasal KOBİ tanımına göre KOBİ kredilerimizi yüzde 59 artırdık” dedi. Akyol, 9 aylık bilançolarına göre ticari kredilerimizi yüzde 46 artırarak 305 milyar TL’ye, bireysel kredilerini ise yüzde 62 artırarak 106 milyar TL seviyesine ulaştırdıklarını kaydederek nakdi kredilerinin eylül sonu itibarıyla 411 milyar TL olduğunu ifade etti.

KOBİ’lere özel dijital bankacılık çözümleri

Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol yeni dönemde, özellikle istihdam yaratma kapasitesi bulunan imalatçı ve ihracatçı KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarına etkin çözümler üretmeyi planladıklarını belirterek şunları söyledi: “Ayrıca önümüzdeki dönemde KOBİ’ler için geleneksel ürünler ve hizmet anlayışı dışında özellikle dijital bankacılık hizmetleri alanında yoğun bir rekabet yaşanmasını bekliyoruz. Bu anlamda salgın süreci de olumlu etki yarattı, ürün ve hizmetlerin dijital ortamlardan sunulması ile ilgili hukuki düzenlemeler yapıldı. Vakıfbank olarak, önümüzdeki dönemde gerek KOBİ’lere sunduğumuz ürün ve hizmetlerinin dijitalleşmesi, gerekse KOBİ’lerin dijital dünyaya açılması noktasında gerçekleştirilecek olan iş birlikleri ile KOBİ Bankacılığında yenilikçi yaklaşımımızı ortaya koyacağız. Bu anlamda hazırladığımız çeşitli projeleri hızla devreye alarak KOBİ’lerimizin kullanımına sunacağız.”