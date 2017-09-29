VakıfBank'tan KOBİ'lere özel kampanya

29 Eylül 2017

VakıfBank, KOBİ'lerin yılsonu finansman ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmeleri için, 100 bin TL'ye kadar kredi kullanma avantajı içeren 36 aya varan vadeler ve uygun faiz oranları sunan "Şimdi Al, 2018'de Öde" kampanyası başlattı.

Ödeme planlarında aylık eşit veya 3 ayda bir eşit taksitli ya da 4 aya kadar ödemesiz dönemli geri ödeme seçenekleri sunan "Şimdi Al 2018'de Öde" kampanyasına katılan KOBİ'ler ayrıca, BusinessCard'ları ile (ek kartlar dahil) yapacakları ilk 5 bin TL'lik alışveriş karşılığında 100 TL ekstre indirimi kazanabilecek.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz, "VakıfBank olarak KOBİ ve esnafımızı nakdi ve gayri nakdi kredilerden, tahsilat ve ödeme hizmetlerine kadar birçok alanda destekliyoruz. Özellikle bankacılık sektörü aracılığıyla sağlanan kamu desteklerinin KOBİ ve esnafımıza ulaşması konusunda aktif rol alıyoruz" dedi.