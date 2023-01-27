Visa’dan 2023’te KOBİ’lerin başarısını belirleyecek 5 trend

Geleceğe daha güçlü hazırlanmak isteyen KOBİ’ler için küresel bazda gözlemlenen 5 yönelim şöyle:

1. KOBİ’lerin rekabet gücü dijital uçurumun kapanmasına bağlı

Dünya Ekonomik Forumu, önümüzdeki 10 yılda yaratılacak yeni ekonomik değerin yüzde 70'inin dijital teknolojilere dayanacağını belirtiyor. Dijital ekonomiye katılımın, refah ve geçim kaynaklarını belirlediği bir geçiş süreci yaşanıyor. Tüketicilerin hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilmesi, iş yerlerinin ise yeni müşterilere ulaşabilmesi, daha verimli çalışabilmesi ve büyüyebilmesi için küçük işletmelerin de dijitalleşme sürecine dahil olması gerekiyor. Bu amaçla Visa, daha pandeminin ilk günlerinde, 2023'ün sonuna kadar tüm dünyada 50 milyon küçük ve mikro işletmenin dijital dönüşümünü destekleme hedefini açıklamıştı. Bu hedefte şimdiden 40 milyon KOBİ’ye ulaşılmış durumda.

2. Güven ve güvenlik KOBİ'ler gündemlerinin en başında yer almalı

Gallup’un ABD’de yaptığı bir ankete katılanların yüzde 68’i KOBİ’leri güvenilir buluyor. Söz konusu büyük şirketler olduğunda da bu oranın sadece yüzde 17’de kaldığı gözlemleniyor. Buna karşın küçük işletmeler korunmasız olarak algılandıkları için, normalden çok daha yüksek oranda siber saldırı riski altında olabiliyorlar. Bu yüzden kendilerini ve müşterilerini korumak için KOBİ'lerin, uygun güvenlik teknolojisini kullanmaya öncelik vermesi gerekiyor. EMV®3-D Secure veya tokenize ödemeler gibi ödeme endüstrisinin yüksek güvenlik standartları, hem online hem de fiziksel satış noktalarında ödemeleri güvence altına alıyor ve sahteciliği azaltmada etkili oluyor.

3. Dijitalleşmeye 360 derece yaklaşımı

Küçük bir işletmenin kendi tedarikçilerine ve iş ortaklarına nasıl ödeme yaptığı, müşterilerinden nasıl ödeme kabul ettiği kadar önem taşıyor. Dijital çözümler, küçük işletmelerin iş ortaklarına yaptığı ödemeleri hem otomatikleştirmeyi hem de takip etmeyi kolaylaştırıyor. 2023'te KOBİ'lerin şirketten şirkete (B2B) ödemeleri yaygın olarak benimseyecekleri öngörülüyor. KOBİ'ler e-ticaret ve online ödemeleri benimsemeye devam ederken aynı zamanda planlama, nakit akışı, bütçeleme, gider takibi gibi konularda hayatı kolaylaştıran finansal araçlar ve uygulamalara da odaklanacaklar. Bu uygulamalar birbiriyle gitgide daha fazla entegre hale geldikçe, küçük işletme sahipleri işlerini büyük ölçüde cep telefonlarından ve akıllı cihazlarından yürütebilecek.

4. Çeviklik belirsizlik ortamında kilit rol oynayacak

2022'de olduğu gibi 2023 de tüm dünyada, KOBİ'ler dahil tüm işletmeler için yüksek enflasyon, iş gücü kısıtlamaları ve tedarik zinciri zorluklarından etkilenecek. KOBİ'lerin başarılı olmak için çevik olmaları gerekecek. Visa’nın bir araştırmasına göre, küçük işletme sahiplerinin %86'sı ekonomik belirsizliği en yaygın endişe faktörlerinden biri olarak niteliyor. Bulut bilişim, yapay zeka (AI) ve dijital finans araçları, KOBİ'lerin belirsizlik ortamında yönlerini bulmalarına yardımcı olabilecek teknolojiler olarak dikkat çekiyor. Yine Visa için Amerika’da KOBİ’ler ile yapılan bir araştırmaya katılan küçük işletme sahiplerinin %44'ü ya yapay zekayı işlerine entegre ettiklerini, ya da bu trende hazırlandıklarını veya yakından takip ettiklerini söylüyorlar. Küçük işletmelerin farklı ihtiyaçlarına cevap vermede uzmanlaşmış ödeme kabul kuruluşları veya ödeme kolaylaştırıcılar, bu dönüşümü desteklemeye yönelik çözümlerle ortaya çıkıyorlar.

5. Küçük işletmeler nitelikli istihdam savaşında kalpleri kazanabilir

İnsan kaynakları açısından bakıldığında, küçük işletmeler nitelikli çalışanların ilgisini çekme konusunda dezavantajlı görülebiliyor. Büyük şirketler gibi yan haklar, spor salonu, ücretsiz yemek imkanı veya ödeneği ya da servis gibi olanaklar sunamayabiliyorlar. Ancak özellikle yurt dışında küçük işletmeler farklı bir rekabet gücüne sahip: çalışanlara daha iyi bir iş-yaşam dengesi veya anlamlı bir amaca yönelik çalışma duygusunu sağlayabiliyorlar. Bu iki nokta, Gallup’un anketinde neredeyse maaşlar ve yan haklar kadar önemli iki nitelik olarak öne çıkıyor. KOBİ'ler, çalışanlarının temas ettiği her bir noktada (web sitesi, sosyal medya, pazarlama materyalleri gibi) onlara değerlerini yansıtan bir deneyim sunabildiği ölçüde başarıyı yakalayabilir. Örneğin, müşteri memnuniyet referansları veya çalışan hikayeleri KOBİ'lerin irili ufaklı rakiplerinden farklılaşarak rekabetçi bir yetenek havuzuna hitap etmelerine yardımcı olabilecek unsurlar.