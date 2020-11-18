Vitel’den KOBİ’lere özel butik e-dönüşüm

Dijitalleşme süreçlerinin kendilerine getirdiği konfor alanını görünce teknolojik gelişmelere daha fazla yatırım yapmaya başladıklarını kaydeden Vitel Genel Müdürü Deniz Eşiyok, Doğru bir teknolojiyi bünyelerine adapte edebilen KOBİ’ler büyüme yolunda bu süreçte daha fazla yol aldığını vurguladı.

Vitel’i katma değerli distribütör olarak tanımlayan Eşiyok, “Vitel’in çok farklı SMB çözümleri mevcut. Temsilcisi olduğumuz 20 yazılım ve donanım markası var ve bunların bir çok ürününün her türlü işletmede konumlanabilecek modeli mevcut. Çok az sayıda çalışanı olanlar için 5-10 lisanslı yazılım çözümü sunabilirken aynı ürünün daha kapsamlı modüllerini binlerce kullanıcılı kuruluşlara da sunabiliyoruz. Donanım seviyesinde de ihtiyaca göre boyutlama yapabiliyoruz. KOBİ'lere özel yürüttüğümüz butik projelerimiz ile katma değer sağlıyoruz. Öncelikle ihtiyaçlarına göre hızlı bir check-up yaparak gereken iş modelini kurduktan sonra çözümleri birlikte oluşturuyoruz” diye konuştu.

Yeni teknolojiyle büyüyen firmayız

Salgının belki en az etkilediği sektörlerden biri teknoloji sektörü olduğunu söyleyen Eşiyok, “Hatta bu dönemde büyüyen alanlar oldu. Esnek çalışma modelleri için çok fazla ürünümüz ve çözümümüz var. Bu kapsamda rakamsal olarak kayıp görmedik, aksine kazanım elde ettiğimiz yükselen alanlar var” dedi. Vitel’in sürekli yeni teknolojilerle büyüyen bir firma olduğuna dikkat çeken Eşiok, şunları anlattı: “Öncelikle iş gücümüze yatırım yaptık, nitelikli ve donanımlı çalışanlarımızı aramıza kattık. İç yapılanmamızda bir İnsan Kaynakları dönüşüm projesi başlattık. Yeni markalar ile önemli iş birlikleri adına yeni görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’nin en büyük ağ alt yapı projelerinde Vitel imzasını bulabilirsiniz. Yeni bir yapılanma, yeni teknolojiler ve markalar ile geliştireceğimiz yeni projeler için çok ciddi yatırımlar yaptık. 2021 için kimse şimdiden net bir şey söyleyemiyor. Herkesin kabuğuna çekildiği bu süreçte biz tam aksine durumları fırsata çevirecek uygulamalar başlattık. İşgücü, Ar-Ge, uzaktan çalışma yatırımlarımız gündemde. Kurumsal olarak sürekli sürdürülebilir gelişmemizi devam ettireceğiz.”

3 binin üzerinde firmaya hizmet verdik

Vitel, 25 yılı aşkın süredir Türkiye’de ve yurt dışında 3000’in üzerinde firmaya çözüm sunarak, bakımdestek ve danışmanlık hizmetleri verdi. Şirketin, 50’den fazla çalışanı var. Şu anda İstanbul’da bir genel merkezi, Ankara ve Almanya’da da birer ofisi bulunuyor.