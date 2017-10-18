Ziraat'ten girişimci KOBİ’lere leasing desteği

18 Ekim 2017

Ziraat Bankası, Girişimci KOBİ’leri leasing yoluyla desteklemek amacıyla Dünya Bankası’ndan sağladığı toplam 300 milyon dolar tutarlı 30 yıl vadeli kaynağından 60 milyon dolarlık bir dilimini daha çekti.

Banka, Dünya Bankası’ndan temin edilen bu kaynağa kendi kaynaklarından yüzde 25 ilave ederek Girişimci KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere leasing firmalarına kredi kullandırırken Leasing şirketleri ise Ziraat Bankası’ndan temin ettikleri bu kredileri müşterilerine kullandırarak Girişimci KOBİ’lerin yatırımlarını finanse etmekte.

Ziraat Bankası Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, "Bu kapsamda sağladığımız 300 milyon dolarlık kaynağın daha önce çekilen kısmı yine leasing yoluyla başarılı bir şekilde koşulları karşılayan Girişimci KOBİ’lere kullandırıldı. 60 milyon dolarlık bu yeni dilimle birlikte proje kapsamında çektiğimiz tutar, 250 milyon dolara ulaştı" dedi.



Ziraat Bankası’nın, istihdam sağlayan ve üretimleriyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlayan sektör ve iş kolları başta olmak üzere ekonominin finansman ihtiyacını karşılamaya devam ettiğini belirten Kuru, Dünya Bankası ve diğer uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kaynakların toplam 2 milyar dolara ulaştığını ifade etti.



Kuru, açıklamasını şöyle tamamladı: "Ağırlıklı olarak Girişimci KOBİ’leri finanse etmek için yurt dışından sağlamaya devam ettiğimiz diğer fonlar ve tamamını Girişimci KOBİ yatırımlarının finansmanı için kullandırdığımız Dünya Bankası kaynaklı bu kredi yoluyla, ekonominin üretici kesimine ve leasing sektörüne katkı sağlamaya ve aynı zamanda ülke ekonomisinin ivme kazanan büyümesini desteklemeye devam ediyoruz. Ülkemizin güçlü makroekonomik görünümü, Bankamız ve ülkemize duyulan güven sayesinde, benzer türde uygun kredi koşullarına sahip yurt dışı kaynakları sağlamayı sürdüreceğiz."