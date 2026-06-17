“0 kg” üreten ile “750 kg” üreten aynı desteği alırsa (2)

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Tarım desteklerinin ge­tirisini/götürüsünü, “buğday örneği” ile anlat­maya çalışmıştım dün…

Mevcut durumu:

“Sorumluluk alıp, çabala­yan, dönümde “750 kg buğ­day” üretebiliyor…

Kimi de, 1 dönüm arazide kendiliğinden de yetişebilen “80 kg buğday” ile, kendisini ve ailesini, daha da rahatlatacak fi­yatın oluşmasına odaklanıyor…

Düşündürücü/üzücü olan ve üretimden soğutan/uzaklaştı­ran:

0 üretim yapanın da, 750 kg üreti­mi aşmaya çalışanın da “dönüm ba­şı” aynı temel desteği alması…” şek­linde özetlemiştim…

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Yazıya, sosyal medyada gelen yorumlar ve gelen mailler şunu anlatıyor:

“Üretene, üretmek isteyene ve­rilecek desteklerle, sadece bıuğ­dayda, mevcut üretim yüzde 30-40 oranında artırılabilir...

Dahası…

Yabancı pazarlarda da talep gö­ren kalite ve çeşitlilik yakalanabi­lir;

Bu yolla, tarımsal sanayi de güç­lendirilebilir…

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Dolaylı yollardan da ekonomi­ye katkı sağlanabilir:

Örneğin, sağlıklı/yüksek vitaminli/proteinli ürünlerle sağlıklı/verimli bir toplum inşa edilebilir...

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Bugün…

Enflasyon ile mücadelenin en büyük engeli olarak, konut ve eğitimin yanında “gıda”nın da gösterilmesinin nedeni:

Ya desteklerin doğru kullanıla­maması;

Ya doğru insanların/şirketlerin desteklenmemesi;

Ya eğitim ve çalışma hayatının getirisi olan kültürel dönüşümle, insanların üretimden uzaklaşması; tüketime/borçlanmaya alışması…

VELHASIL

Kanuna göre tarımsal destek­lerin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH/GSMH) oranı en az yüzde 1 olmalı…

Bugün bütçeden ayrılan ödenek binde 1’in altında…

Ama…

Yine de ayrılan kaynak yakla­şık 168 milyar lira vivarında…

Bu para, verimli/üretken ya­tırımlarda (küçük çiftçileri, gençleri üretim aşamasına kat­ma gibi) kullanılsa ve destekle­rin etki analizleri yapılsa:

“Tarımsal destek tutarını artı­rabilmenin” de tek yolu olan, üre­tim/verimlilik için ciddi bir adım atılmış olmaz mı?

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Tersi durumda:

2024 yılında tarımsal destek­ler GSMH’nin binde 3’üydü, 2025 yılında binde 2’ydi; desteklenen­ler de üretmedi veya verimlilikten uzaktı diye söylenir dururuz; “yük­sek fiyat” ile mücadele sırasında…