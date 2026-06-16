“0 kg” üreten ile “750 kg” üreten aynı desteği alırsa…

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Sorumluluk alıp, ça­balayan, dönümde “750 kg buğday” ürete­biliyor…

Kimi de, 1 dönüm arazide kendiliğinden de yetişebilen “80 kg buğday” ile, kendisini ve ailesini, daha da ra­hatlatacak fiyatın oluş­masına odaklanıyor…

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Düşündürücü/üzücü olan ve üretimden soğutan/uzaklaştı­ran:

0 üretim yapanın da, 750 kg üretimi aşmaya çalışanın da “dö­nüm başı” aynı temel desteği al­ması…

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Üretimde bilimsel ve gelenek­sel yöntemleri harmanlayıp, “da­ha fazla verimlilik, daha yüksek kalite (vb)” için “çaba” harca­yanı, daha fazla desteklemeliy­ken…

Yani…

Çıkan/çıkacak ürüne destek verip, “üreteni”/“çalışanı”/“ge­liştireni” teşvik etmeliyken…

Ve;

Gelişmiş ülke ekonomilerin bu modelle kalkınıp, refaha ulaş­tığını biliyorken…

Tersini denemek!

Sonuç mu?

Verimsizlikten üretimsizliğe, enflasyondan kayıtdışına, yük­sek ithalattan borçluluğa, olum­suzlukların yeşerip büyüdüğü bir ekosistem oluşuyor…

VELHASIL

Buğday örneğiyle devam edelim…

“Buğday üreteceğim” diye beyan edenlerin, 71 milyon dönüme yaklaşan arazisine temel destek veriyoruz…

Yani…

Toprak sahibine, verimli­liğe/üretime yönelik çabası için değil, “toprak varlığı ne­deniyle” destek oluyoruz…

Sonra:

Destek alan toprak sa­hiplerinin çoğunluğunu üretimde ve/veya verimlilik­te görmüyoruz…

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Kıt kaynaklarımızla, top­rağına destek verdiklerimi­zi, üretimde ve verimlilikte görseydik:

Buğday üretiminde, bıra­kın dönümde 750 kiloyu aş­mayı, 700 kg ortalamayla dahi, 50 milyon tonu bulabi­lirdik…

Ama… Rekor yılı dediğimiz senede, 24 milyon tonluk buğ­day üretimi bekliyoruz…

Üstüne, kalitede düşüşü konuşuyoruz…

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Yüzlerce üründe aynı soru­nu yaşıyorsak/yaratıyorsak; sorunlarla (enflasyonla, açık­larla, borçlanmayla…) müca­deleyi hangi ürünlerle yapa­cağız?