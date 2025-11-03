1 borçlanıp “ithal telefon almak” mı?; 1 milyar borçlanıp, “telefonu üretmek” mi?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek…
Gazetemizin düzenlediği “Küresel Ekonomi Zirvesi”nde yaptığı 1.5 saatlik, “eleştirilere yanıt verip, özeleştiri de yaptığı sunumu”nda, dünya ülkelerinin borçluluk oranına da değindi…
***
Şimşek özetle:
“Dünya ülkeleri, bir borç sorunuyla karşı karşıya…
Türkiye ise o ülkelerden biri değil…
Neden?
Türkiye’nin toplam borcunun (Kamu, özel, hane halkı hepsi dahil) milli gelire oranı yüzde 89 civarında…
Bize benzer ülkelerde bu oran yüzde 242…
Dünya ortalaması ise yüzde 324…” dedi…
Çok doğru:
“Düşük borç oranı” büyük avantaj…
Borcun, gelir getirici alanlarda değerlendirilmesi mi?
Çok daha büyük avantaj…
***
Borçlanılabilir…
Ama…
Tüketim için borçlanmak ayrı…
Üretmek/geliştirmek için borçlanmak ayrı…
***
Tüketim için de borçlanılabilir…
Ama…
İsraf derecesinde tüketim için borçlanmak ayrı…
Verimliliği artıran/artırabilecek tüketim için borçlanmak ayrı…
***
Yatırım için borçlanmakta da aynı şey geçerli…
Dünya talebine göre, teknolojiyi, verimliliği artıracak ve/ veya maliyetleri düşürecek yatırımlar için borçlanmak ayrı…
Fazla kapasiteye ve/veya öncelik olmamasına rağmen yapılan “atıl/pahalı/“sorun çözmeyen” üstüne “sorun/borç artıran” yatırımlar için borçlanmak ayrı…
***
Borçlanma dağılımına ve sonucuna baktığımızda:
Hangi amaçlarla borçlandığımız ortada…
VELHASIL
Şimşek ekledi:
“Düşük borçluluk oranının, yapısal dönüşümün ve yapısal reformların hayata geçirilmesinde büyük katkı sunacak...”
Örnekler de verdi:
“Örneğin üretim üstlerinin, OSB’lerin limanlara demir yoluyla bağlanması şu anda en büyük önceliğimiz. Çok borçluysanız bunu yapabilir misiniz?”
***
1 borçlanıp “ithal telefon almak” kültüründen, 1 milyar borçlanıp, “telefonu üretmek” kültürüne geçişi hızlandıracak düşünce, bu düşüncedir…
“40, 30, 20, 5 yıl önce, bu düşünceden bizleri uzaklaştıran nedenler neydi?” diye sorgulamak da gerekmiyor mu?
