1 borçlanıp “ithal telefon almak” mı?; 1 milyar borçlanıp, “telefonu üretmek” mi?

Hazine ve Maliye Baka­nı Mehmet Şimşek…

Gazetemizin düzenledi­ği “Küresel Ekonomi Zir­vesi”nde yaptığı 1.5 saatlik, “eleştirilere yanıt verip, öze­leştiri de yaptığı sunumu”n­da, dünya ülkelerinin borçlu­luk oranına da değindi…

***

Şimşek özetle:

“Dünya ülkeleri, bir borç sorunuyla karşı karşıya…

Türkiye ise o ülkelerden biri değil…

Neden?

Türkiye’nin toplam borcunun (Kamu, özel, hane halkı hepsi dahil) milli gelire oranı yüzde 89 civarında…

Bize benzer ülkelerde bu oran yüzde 242…

Dünya ortalaması ise yüzde 324…” dedi…

Çok doğru:

“Düşük borç oranı” büyük avantaj…

Borcun, gelir getirici alan­larda değerlendirilmesi mi?

Çok daha büyük avantaj…

***

Borçlanılabilir…

Ama…

Tüketim için borçlanmak ay­rı…

Üretmek/geliştirmek için borçlanmak ayrı…

***

Tüketim için de borçlanıla­bilir…

Ama…

İsraf derecesinde tüketim için borçlanmak ayrı…

Verimliliği artıran/artıra­bilecek tüketim için borç­lanmak ayrı…

***

Yatırım için borçlan­makta da aynı şey geçer­li…

Dünya talebine göre, tek­nolojiyi, verimliliği artıracak ve/ veya maliyetleri düşürecek yatı­rımlar için borçlanmak ayrı…

Fazla kapasiteye ve/veya önce­lik olmamasına rağmen yapılan “atıl/pahalı/“sorun çözmeyen” üstüne “sorun/borç artıran” ya­tırımlar için borçlanmak ayrı…

***

Borçlanma dağılımına ve so­nucuna baktığımızda:

Hangi amaçlarla borçlandı­ğımız ortada…

VELHASIL

Şimşek ekledi:

“Düşük borçluluk oranı­nın, yapısal dönüşümün ve yapısal reformların hayata geçirilmesinde büyük kat­kı sunacak...”

Örnekler de verdi:

“Örneğin üretim üstle­rinin, OSB’lerin limanlara demir yoluyla bağlanması şu anda en büyük önceliği­miz. Çok borçluysanız bu­nu yapabilir misiniz?”

***

1 borçlanıp “ithal tele­fon almak” kültüründen, 1 milyar borçlanıp, “telefo­nu üretmek” kültürüne ge­çişi hızlandıracak düşün­ce, bu düşüncedir…

“40, 30, 20, 5 yıl önce, bu düşünceden bizleri uzak­laştıran nedenler neydi?” diye sorgulamak da gerek­miyor mu?