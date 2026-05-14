1 firmayı korumak, 10 firmayı iflasa sürükleyebiliyorsa…
Yaklaşık 7-8 yıldır, konkordato ilan edebilmenin şartlarının ağırlaştırılması gerekliliğine dikkat çeken üretici ve tüccarın, bu talebine yönelik ilk adım atıldı:
Konkordato talebinde bulunan şirketlerin mahkemelere sunacağı finansal tabloların belirli muhasebe ve raporlama standartlarına uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi…
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle:
Bağımsız denetim kuruluşlarına yönelik bildirim yükümlülükleri de sıkılaştırıldı…
***
“Kredi aldım, ödeyemiyorum…
Bankaların üzerime gelmemesi için konkordato ilan etmeliyim.” diye düşünebilen herkes, konkordato ilan edebiliyordu…
Bu nedenle konkordato ilanları artıyordu…
***
Bu iş Avrupa’da nasıl oluyor?
Devlet, konkordato ilan eden fabrika/iş sahibinin tüm mal varlığına el koyuyor…
Borçluya asgari ücret bağlıyor…
Ve piyasaya olan bütün borçlarını üstlenip, ödüyor…
Sonra:
El koyduğu fabrika, ofis, araba, gayrimenkul gibi varlıkları satmaya ve/veya çalıştırmaya odaklanıyor…
***
Bu yöntemle:
Ekonominin çarkları da durmamış oluyor…
***
Bizdeki sistem mi?
Konkordato ilan eden, son model otomobiliyle yazlığına gidebiliyor…
Oradan, ardında bıraktığı ‘batma olasılığı yüksek alacaklılarını’ ve ‘güveni kaybetmiş piyasayı” seyredebiliyor!
VELHASIL
Konkordato sistemi:
İşini düzgün yapan alacaklı firmaların varlığını da tehlikeye düşürüyor;
İşini düzgün yapan, verimli firmaların sayısının artmasına ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde…
***
Yönetmelikte yapılan değişiklik:
Ticari hayatta dengeleri bozan ve işini iyi/düzgün yapan tüccarı/üreticiyi zor durumda bırakan konkordato uygulamasını, AB’deki uygulamalara yakınlaştıracak “ilk adım” olarak nitelendiriliyor…
***
Konkordato sistemi alacaklıları gözetecek şekilde yeniden düzenlenmeli;
Alacaklıların ödemesi, tenzilat yapılmaksızın yasal güvence altına alınmalı…
Tersi durumda bir firma iflastan korunurken; bu koruma sayesinde, onlarca firmanın iflasının önü açılacak...
