1 firmayı korumak, 10 firmayı iflasa sürükleyebiliyorsa…

Yaklaşık 7-8 yıldır, konkordato ilan ede­bilmenin şartlarının ağırlaştırılması gerekliliğine dikkat çeken üretici ve tücca­rın, bu talebine yönelik ilk adım atıldı:

Konkordato talebinde bulunan şirketle­rin mahkemelere sunacağı finansal tablo­ların belirli muhasebe ve raporlama stan­dartlarına uygun hazırlanması zorunlu ha­le getirildi…

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetme­likle:

Bağımsız denetim kuruluşlarına yönelik bildirim yükümlülükleri de sıkılaştırıldı…

“Kredi aldım, ödeyemiyorum…

Bankaların üzerime gelmemesi için kon­kordato ilan etmeliyim.” diye düşünebilen herkes, konkordato ilan edebiliyordu…

Bu nedenle konkordato ilanları artıyor­du…

Bu iş Avrupa’da nasıl oluyor?

Devlet, konkordato ilan eden fabrika/iş sahibinin tüm mal varlığına el koyuyor…

Borçluya asgari ücret bağlıyor…

Ve piyasaya olan bütün borçlarını üstlenip, ödüyor…

Sonra:

El koyduğu fabrika, ofis, araba, gayri­menkul gibi varlıkları satmaya ve/veya ça­lıştırmaya odaklanıyor…

Bu yöntemle:

Ekonominin çarkları da durmamış olu­yor…

Bizdeki sistem mi?

Konkordato ilan eden, son model otomo­biliyle yazlığına gidebiliyor…

Oradan, ardında bıraktığı ‘batma olasılı­ğı yüksek alacaklılarını’ ve ‘güveni kaybet­miş piyasayı” seyredebiliyor!

VELHASIL

Konkordato sistemi:

İşini düzgün yapan alacaklı firmaların varlığını da tehlikeye düşürüyor;

İşini düzgün yapan, verimli firmaların sayısının artmasına ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde…

Yönetmelikte yapılan değişiklik:

Ticari hayatta dengeleri bozan ve işini iyi/düzgün yapan tüccarı/üreticiyi zor du­rumda bırakan konkordato uygulamasını, AB’deki uygulamalara yakınlaştıracak “ilk adım” olarak nitelendiriliyor…

Konkordato sistemi alacaklıları gözete­cek şekilde yeniden düzenlenmeli;

Alacaklıların ödemesi, tenzilat yapıl­maksızın yasal güvence altına alınmalı…

Tersi durumda bir firma iflastan koru­nurken; bu koruma sayesinde, onlarca fir­manın iflasının önü açılacak...