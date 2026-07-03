“1 kişilik istihdam” için, yatırım maliyeti 4 kat azalırken…
Bir kişinin istihdamı için gerekli olan yatırım maliyeti:
(Bölgelere ve sektörlere göre değişiyor…)
2020 yılında ortalama 593 bin dolardı…
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Ciddi maliyet artışlarına rağmen:
Bir kişinin istihdamı için gerekli olan yatırım maliyeti, 5 yıl üst üste geriledi…
Ve geçtiğimiz yıl (2025) 180 bin doların altına sarktı…
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Bu yıl Haziran ayı sonunda ise:
160 bin dolar hesaplaması yapıldı…
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Örneğin…
Güneydoğu’da yapılan 10 milyon liralık hayvancılık yatırımı, dolaylı/doğrudan 5.2 kişiye istihdam kapısı olabiliyor…
Bu ve benzeri örneklerle hesaplandığında, bir kişinin istihdamı için gerekli olan yatırım maliyeti 1.9 milyon liraya düşebiliyor…
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Buna rağmen gizli (atıl) işsizliğin artması;
Sanayinin daralması;
Ve çıktı açığı (arz eksiği)…
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Ayrıca:
Sanayide, tarımda yatırım yapılsa da, “mavi yaka” eleman bulunamıyor…
VELHASIL
Bir kişinin istihdamı için gerekli olan yatırım maliyeti, hızla düşerken; yatırımsızlık ve gizli işsizlik hızla artıyor…
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Başka ne artıyor?
Örneğin, “yardım aldığı için” çalışmak/“çalışır görünmek” istemeyen insanlara yapılan yardımlar artıyor…
Kamu kurumlarının 2025 yılında yaptığı toplam sosyal yardım ödemesi 600 milyar liraya yaklaştı…
2019’da 2.5 milyon olan, yardım alan hane sayısı, son beş yılda 1.5 milyon artarak 4 milyonu aştı…
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Denetleme Raporları, “Yardımlar insanları çalışmaktan/çabalamaktan/üretmekten, girişimcilikten uzaklaştırıyor; tembelliğe alıştırıyor…” diye uyarmasına rağmen…
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