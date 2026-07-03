Google Haberler

“1 kişilik istihdam” için, yatırım maliyeti 4 kat azalırken…

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ferit Barış PARLAK

Ferit Barış PARLAK

AYRINTI

ferit.parlak@dunya.com
Tüm Yazıları

Bir kişinin istihdamı için gerekli olan yatı­rım maliyeti:

(Bölgelere ve sektörlere göre değişiyor…)

2020 yılında ortalama 593 bin dolardı…

***

Ciddi maliyet artışlarına rağmen:

Bir kişinin istihdamı için gerekli olan yatı­rım maliyeti, 5 yıl üst üste geriledi…

Ve geçtiğimiz yıl (2025) 180 bin doların altı­na sarktı…

***

Bu yıl Haziran ayı sonunda ise:

160 bin dolar hesaplaması yapıldı…

***

Örneğin…

Güneydoğu’da yapılan 10 milyon liralık hay­vancılık yatırımı, dolaylı/doğrudan 5.2 kişiye istihdam kapısı olabiliyor…

Bu ve benzeri örneklerle hesaplandığında, bir kişinin istihdamı için gerekli olan yatırım maliyeti 1.9 milyon liraya düşebiliyor…

***

Buna rağmen gizli (atıl) işsizliğin artması;

Sanayinin daralması;

Ve çıktı açığı (arz eksiği)…

***

Ayrıca:

Sanayide, tarımda yatırım yapılsa da, “mavi yaka” eleman bulunamıyor…

 VELHASIL

Bir kişinin istihdamı için gerekli olan yatı­rım maliyeti, hızla düşerken; yatırımsızlık ve gizli işsizlik hızla artıyor…

***

Başka ne artıyor?

Örneğin, “yardım aldığı için” çalışmak/“ça­lışır görünmek” istemeyen insanlara yapılan yardımlar artıyor…

Kamu kurumlarının 2025 yılında yaptığı toplam sosyal yardım ödemesi 600 milyar lira­ya yaklaştı…

2019’da 2.5 milyon olan, yardım alan hane sayısı, son beş yılda 1.5 milyon artarak 4 mil­yonu aştı…

***

Denetleme Raporları, “Yardımlar insanları çalışmaktan/çabalamaktan/üretmekten, giri­şimcilikten uzaklaştırıyor; tembelliğe alıştırı­yor…” diye uyarmasına rağmen…

Yazara Ait Diğer Yazılar
Piyasa Özeti
Borsa 14.455,03 0,73 %
Dolar 46,7325 0,02 %
Euro 53,4860 0,07 %
Euro/Dolar 1,1434 0,02 %
Altın (GR) 6.210,89 0,81 %
Altın (ONS) 4.124,88 0,02 %
Brent 71,6625 0,59 %
Çok Okunanlar