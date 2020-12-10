1 milyar dolarınız olsa şu anda Türkiye’ye yatırım yapar mısınız?

Ekonomi ve hukukta başlatılan reform sürecine ilişkin çalışmalar sürerken Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın 2021 Yılı bütçeleri Meclis’te görüşüldü. Reform çalışmalarını yürüten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu süreçte milletvekillerinin tespit ve önerilerini de dinleme fırsatı buldu. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, ekonomi ve adalette yaşanan temel sorunu ‘güven’ olarak tanımladı. Kuşoğlu, “1 milyar dolarınız olsa şu anda bu ülkede yatırım yapar mısınız?” sorusunu sorarak, yanıtını “Belki yapmak istersiniz, ülkenizi seviyorsunuz ama kendinizi de garantiye almak istersiniz. Küçük bir ihbar nedeniyle malınıza mülkünüze el konabilir, terörist, FETÖ'cü, bilmem neci, yatırımınız yarım kalabilir. Onun için 1 milyar dolarınızın yarısını belki yurt dışına götürürsünüz, ondan sonra yatırım yaparsınız” şeklinde verdi. Yapılan bir araştırmaya değinen Kuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Wealth Fund diye bir kurum tarafından yapılan çok ilginç bir araştırma var. Buna göre, 2016 yılından 2019'a kadar, 4 yıl içerisinde Türkiye'den 1 milyon dolar ve üzeri meblağda 17 bin 100 hesap yurt dışına çıkarılmış. 17 bin 100 hesap 1 milyon dolar ve üzeri yani 1 milyon dolar en az, 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon, 100 milyon dolar da olabilir. 4 yıl boyunca 2020 dahil değil hep ilk sırada olan ülke Türkiye. Nüfusuna göre en fazla yurt dışına servet kaçırılan ülke Türkiye.”

“TÜRKLERİN YURTDIŞINDA 200 MİLYAR DOLARI VAR”

Türk vatandaşlarının yurt dışında en az 200 milyar doları olduğunu söyleyen Kuşoğlu, bunun hesabını nasıl yaptığını ise şöyle anlattı: “Rapor, 1 milyon dolar ve üzerindeki 17 bin 100 hesabın, yurtdışına kaçırıldığından bahsediyor. Ortalama 10 milyon dolar olsa 170 milyar dolar yapar. 2013 ve 2015’te Maliye Bakanlığı döneminde Sayın Mehmet Şimşek, “Yurt dışında Türklerin en az 130 milyar doları var” demişti. Diğer merkez bankalarıyla yaptığı işbirliği sonucu bu rakamı bulmuş. O tarihte 130 milyar dolar vardı, o tarihten beri para gelmedi gitti. En az 300 milyar dolar yapıyor, ben 300 milyar dolar demiyorum, 100'ünü atıyorum, en az 200 milyar dolar yurt dışında Türklerin serveti var. 800 milyar dolarlık bir gayrisafi yurt içi hasılaya sahip olan ülkede bu çok önemli ve çok vahim bir rakamdır. Neden Türkler paralarını yurt dışına götürüyor? Güven sorunu nedeniyle… Ekonomide ve adalette yapılması gereken asıl reform budur.”