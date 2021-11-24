1 milyar dolarlık hedef koydu, ‘fırsatlar’ı anlatıp Kırgızistan’a davet etti

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altındaki Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanı Aydın Mistaçoğlu ile sohbet ederken 2011 yılı Ocak ayındaki Kırgızistan seyahatimi anımsadım.

İş Konseyi’nin o dönemki Başkanı, Coca-Cola İçecek (CCI) Dış İlişkiler Direktörü Atilla Yerlikaya ile Bişkek’e gitmiştik. Coca-Cola Bişkek’in fabrikasını dönemin Genel Müdürü Ezel Ağaoğlu rehberliğinde gezmiştik.

Türkiye’nin sözünü ettiğim tarihlerdeki Bişkek Büyükelçisi Nejat Akçal, o günlerde Kırgızistan’ın istikrarsız ortamına işaret edip, şu mesajı vermişti:

- Türkiye’nin Kırgızistan’a ihracatı 130-140 milyon dolar. Ülkede istikrar sağlanırsa, Türk şirketleri için burada çok fırsat çıkabilir.

Mıstaçoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, önce Kırgızistan’daki kendi yatırımlarına işaret etti:

- Bishkek Park AVM, Prime Suites Residence ve Sheraton Bishkek Otel yatırımlarımız var. Kırgızistan’ın en büyük gayrimenkul yatırımı olan Bishkek Park AVM, günde 20 bin ziyaretçi ağırlıyor.

Sonra Türk Konseyi Devlet Başkanları 8’inci Zirvesi sırasında İstanbul’da bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Zhaparov’un katılımıyla gerçekleşen Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi toplantısına değindi:

- Toplantıda sayın Zhaparov’a Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyer Amangeldiev, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev eşlik etti.

Toplantıda Türkiye’den temsil edilen sektörleri sıraladı:

- İnşaat, turizm, madencilik, tekstil ve ayakkabı üretimi, sağlık ve eğitim hizmetleri, gıda, inşaat malzemeleri üretimi, bankacılık ve finansal hizmetler, altın işleme, enerji…

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaretin son yıllarda artış eğiliminde olduğunu kaydetti:

- 2020 yılında dış ticaret hacmimiz 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu seviye gerçek potansiyeli yansıtmıyor. İş Konseyi olarak dış ticaret hacmimizin 1 milyar dolara ulaşması için çalışıyoruz.

Sonra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Zhaparov’un konuşmasını iletti. Zhaparov, ülkede halen farklı sektörlerde 300 Türk sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini bildirdi:

- Söz konusu Türk şirketleri ülkemizde 5 binden fazla istihdam sağlıyor.

Kırgızistan’da yatırımcıların desteklenmesi ve haklarının korunması alanında önemli adımlar attıklarının altını çizdi:

- Ülkemizde yatırım iklimi giderek iyileşiyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Kırgızistan arasında daha çok ortak proje gerçekleşeceğine inanıyorum.

Ticaret hacminin artması için özel sektöre önemli görevler düştüğüne dikkat çekip ekledi:

- Kırgızistan, Türk firmaları için Avrasya Ekonomik Birliği ve Çin pazarına açılan pencere görevi üstlenebilir.

Türk yatırımcıların sahip oldukları ileri teknolojiler ve gelişmiş yönetim kültürü ile Kırgızistan ekonomisinin gelişimine katkıda bulunabileceği beklentisini dile getirdi:

- Kamu-özel sektör ortaklığı, sanayi, tarım, madencilik, hidroenerji başta olmak üzere birçok alanda ortak projeler için önemli imkanlar bulunuyor.

Ülkenin Batken kentine “özel statü” tanıdıklarına vurgu yaptı:

- Bölgede yatırım yapan firmalara önemli vergi ve gümrük muafiyetleri sağlanıyor. Türk firmaları için de önemli fırsatlar bulunuyor. Türk firmaları Kırgızistan’daki bütün imkanlardan faydalanabilirler. Türk firmalarını ülkemize değer katmaya davet ediyorum.

Kırgızistan’la dış ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşması, hiç de uzak bir hedef gibi görünmüyor…

Haliç Üniversitesi Şubat ayında yeni yerleşkeye taşınıyor

HALİÇ Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Naci Topsakal, 6-7 kare fotoğraf gönderip, altına şu mesajı yazdı:

- Haliç Üniversitesi’nin Şubat 2022’de taşınacağı yeni yerleşkesi…

Bunun üzerine soruları art arda sıraladım:

- Yeni yerleşkenizin yeri nerede? Sıfırdan kendiniz mi yaptınız? Ne kadar harcadınız?

Topsakal, şu yanıtı verdi:

- Burası 5. Levent projesi ile Sabah-ATV’ye komşu. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ve intifa hakkı Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne ait.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün söz konusu yerleşkeyi Bezmialem Üniversitesi için kat karşılığı olarak yaptırdığını aktardı:

- Bezmialem Üniversitesi buraya taşınmaktan vazgeçmiş. 2 yıldan fazla bir zamandır kimse cesaret edip tutamamış.

Yerleşke için uzun vadeli kiralama ihalesi açıldığını kaydetti:

- İhaleye katıldık ve kazandık. Ciddi ve büyük bir kira bedeli söz konusu…

Ardından yeni yerleşkenin Haliç Üniversitesi için ne anlama geldiğini şöyle özetledi:

- Ciddi ve güçlü bir üniversite olmak için ilk adımımız bu.

Yeni yerleşke Haliç Üniversitesi’ne hayırlı olsun…

Eğitim sistemini güçlü kılan öğretmendir

ŞEREF Oğuz ve Abdurrahman Yıldırım’la İstanbul Taksim’deki Sofitel’de Milli Eğitim Bakanı Prof. Mahmut Özer’le sohbet ederken eğitim sistemi içinde öğretmenin yeri üzerinde de durmuştuk.

Özer, o sohbette öğretmenlerle ilgili şu mesajı verdi:

- Eğitim sistemini güçlü kılan öğretmendir. Öğretmenin güçlü ise güçlüsün…

Eğitimin temel direği öğretmenlerimizin gününü kutluyorum…