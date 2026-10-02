1 milyar “işçi robotun” kaçını üretebileceğiz?

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Musk, önümüzdeki 10 yıl içinde dün­yada en az 1 milyar insansı robotun aktif olacağı yönündeki tahminini dillen­dirdi…

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Çin’den yanıt gecikmedi:

“2030 yılına kadar 100 milyon işçi robo­ta ulaşırız… ”

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Bu arada…

Çin’de, fabrikalarda “çalışan!” robot sayısı 7 milyona yaklaştı…

Dünyada ise, endüstriyel robot kurulu­munun, 10 milyonu aştığı yönünde “tem­muz ayı” tahminleri yapıldı…

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Ne yapıyor/yapacak robotlar:

Öncelikle, ev/inşaat/tarla/fabrika işleri, bakım/sağlık hizmetleri gibi yüzlerce alanda maliyetleri düşürdü/düşürüyor/düşürecek…

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Dahası mı?

Yüksek verimlilik ve hız sağladı/sağlı­yor/sağlayacak…

Vardiya problemi (mekanik problemle­rin de, teknoloji sendeyse çözümü basit…) olmadan, durmaksızın çalışarak üretim miktarını ve hızını büyük ölçüde artırdı/ artırıyor/artıracak…

Üstüne:

Hatasız ve hassas teknolojilerle mal/hiz­met kalitesini artırdı/artırıyor/artıracak…

Tekrarlayan işlerde insan hatasını orta­dan kaldırarak standart ve yüksek ürün ka­litesi sağladı/sağlıyor/sağlayacak…

Üretim sırasında oluşacak tüm israfları (örneğin hammadde israfını) da bu yolla azalttı/azaltıyor/azaltacak…

Gıda, ilaç ve ambalaj gibi birçok sektör­de; kaynak kullanımını optimize ederek kaynak verimliliği sağladı/sağlıyor/sağla­yacak…

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Ve insanları sağlığından eden iş alanla­rında (zehirli, tehlikeli…) rol alarak, bu iş­lerde çalışan insanların farklı iş alanlarına yönlenmesine, sağlık harcamalarının azal­masına neden oldu/oluyor/olacak…

VELHASIL

En büyük rakibimiz olan ve Türki­ye’ye olan ihracatında her ay rekor ta­zeleyen Çin başta olmak üzere, rakiple­rimiz:

“İnsansı robot” ile mal/hizmet üretimin­de verimliliği ve kaliteyi artırırken, üretim süreçlerindeki israfı önleyip, maliyetleri minimum seviyeye çekti/çekiyor ve daha da çekecek…

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Tabi ki her şeyi üretmek zorunda değiliz…

Ama…

“Robot ithal edip, biz de verimliliği yakalarız” şeklinde düşünmek, bizi daha da (servis, yedek parça, yüksek maliyet gibi birçok nedenle) verimsizliğimizi da­ha da artırmaya yetecek…

Geliştirip, üretmediğimiz ve dolayı­sıyla servisine de hakim olamadığımız; ama “verimliliği artırma” düşüncesiyle it­hal ettiğimiz; (Bugün hurda yığınları­na malzeme yaptığımız!) binlerce trak­tör, CNC tezgahı, yüzlerce 1 mw’lik rüzgar gülü gibi örneklere bakanlar, ne demek istediğimi anlayacak…