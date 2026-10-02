1 milyar “işçi robotun” kaçını üretebileceğiz?
Musk, önümüzdeki 10 yıl içinde dünyada en az 1 milyar insansı robotun aktif olacağı yönündeki tahminini dillendirdi…
***
Çin’den yanıt gecikmedi:
“2030 yılına kadar 100 milyon işçi robota ulaşırız… ”
***
Bu arada…
Çin’de, fabrikalarda “çalışan!” robot sayısı 7 milyona yaklaştı…
Dünyada ise, endüstriyel robot kurulumunun, 10 milyonu aştığı yönünde “temmuz ayı” tahminleri yapıldı…
***
Ne yapıyor/yapacak robotlar:
Öncelikle, ev/inşaat/tarla/fabrika işleri, bakım/sağlık hizmetleri gibi yüzlerce alanda maliyetleri düşürdü/düşürüyor/düşürecek…
***
Dahası mı?
Yüksek verimlilik ve hız sağladı/sağlıyor/sağlayacak…
Vardiya problemi (mekanik problemlerin de, teknoloji sendeyse çözümü basit…) olmadan, durmaksızın çalışarak üretim miktarını ve hızını büyük ölçüde artırdı/ artırıyor/artıracak…
Üstüne:
Hatasız ve hassas teknolojilerle mal/hizmet kalitesini artırdı/artırıyor/artıracak…
Tekrarlayan işlerde insan hatasını ortadan kaldırarak standart ve yüksek ürün kalitesi sağladı/sağlıyor/sağlayacak…
Üretim sırasında oluşacak tüm israfları (örneğin hammadde israfını) da bu yolla azalttı/azaltıyor/azaltacak…
Gıda, ilaç ve ambalaj gibi birçok sektörde; kaynak kullanımını optimize ederek kaynak verimliliği sağladı/sağlıyor/sağlayacak…
***
Ve insanları sağlığından eden iş alanlarında (zehirli, tehlikeli…) rol alarak, bu işlerde çalışan insanların farklı iş alanlarına yönlenmesine, sağlık harcamalarının azalmasına neden oldu/oluyor/olacak…
VELHASIL
En büyük rakibimiz olan ve Türkiye’ye olan ihracatında her ay rekor tazeleyen Çin başta olmak üzere, rakiplerimiz:
“İnsansı robot” ile mal/hizmet üretiminde verimliliği ve kaliteyi artırırken, üretim süreçlerindeki israfı önleyip, maliyetleri minimum seviyeye çekti/çekiyor ve daha da çekecek…
***
Tabi ki her şeyi üretmek zorunda değiliz…
Ama…
“Robot ithal edip, biz de verimliliği yakalarız” şeklinde düşünmek, bizi daha da (servis, yedek parça, yüksek maliyet gibi birçok nedenle) verimsizliğimizi daha da artırmaya yetecek…
Geliştirip, üretmediğimiz ve dolayısıyla servisine de hakim olamadığımız; ama “verimliliği artırma” düşüncesiyle ithal ettiğimiz; (Bugün hurda yığınlarına malzeme yaptığımız!) binlerce traktör, CNC tezgahı, yüzlerce 1 mw’lik rüzgar gülü gibi örneklere bakanlar, ne demek istediğimi anlayacak…
|Borsa
|12.249,04
|2,53 %
|Dolar
|49,1196
|0,07 %
|Euro
|55,2466
|0,11 %
|Euro/Dolar
|1,1247
|0,03 %
|Altın (GR)
|6.570,34
|-0,36 %
|Altın (ONS)
|4.177,53
|0,49 %
|Brent
|101,48
|4,05 %