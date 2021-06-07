1 milyar liraya ulaşın bana artık ‘Murat ile Ali’nin babası’ desinler

DERİMOD’un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim, 2018 yılı başlarında banka-finans kökenli bir danışmanla masaya oturdu. Yanında oğulları Murat Zaim ve Ali Zaim vardı.

Ümit Zaim, bankacı danışmana daha önce planını açmıştı:

- Murat ve Ali, 4 yıldır işlerin içindeler. Artık icra tarafını onlara bırakmanın zamanı geldi. Ayrıca Zerrin ablamın kızı Sedef Orman zaten yıllardır işlerin içinde. Birlikte icra tarafını başarıyla yöneteceklerine inanıyorum.

Danışman masada Ümit Zaim’e bir kez daha sordu:

- Ümit Bey, günlük işleri gerçekten bırakacak mısınız?

Ümit Zaim yanıtladı:

- Elbette, bırakacağım.

Danışman Murat ve Ali Zaim’e döndü:

- Siz de Derimod’da icrayı üstlenmeye var mısınız ve hazır mısınız?

İki kardeş aynı kararlılıkla yanıt verdi:

- Biz bu işi yapmak istiyoruz.

Bunun üzerine yönetim kurulunda şu yapı oluşturuldu:

Ümit Zaim: Yönetim Kurulu Başkanı (eşbaşkan)

Yönetim Kurulu Başkanı (eşbaşkan) Zerrin Zaim: Yönetim Kurulu Başkanı (eşbaşkan)

Yönetim Kurulu Başkanı (eşbaşkan) Sedef Orman: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Giyim, pazarlama, reklam)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Giyim, pazarlama, reklam) Murat Zaim: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İş geliştirme ve satış)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İş geliştirme ve satış) Ali Zaim: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Ayakkabı)

Ümit Zaim, yeni yapı oluşturulurken iki oğluna şu mesajı verdi:

- Bu işe tam soyunmanız gerekiyor. Ya hiç yapılmayan işleri yapacaksınız ya da herkesin yaptığını farklı yapmaya yöneleceksiniz.

Beklentisini ekledi:

- Şu anda size, “Ümit Zaim’in oğulları” diyorlar. İşinizi iyi yapın, Derimod’u daha yukarılara taşıyın. O zaman bana, Murat ve Ali Zaim’in babası” desinler.

Önlerine hedef de koydu:

- Derimod’u Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, 2023’te 1 milyar liralık ciroya ulaştırmanızı bekliyorum.

Geçenlerde Derimod’un merkezinde Ümit Zaim, Murat Zaim ve Ali Zaim ile buluştum. Ümit Zaim, 47 yıl önceyi anımsadı:

- Daha dün gibi ama Derimod 47 yaşında. Şirketi kuruluşu için notere gittiğim anlar gözümün önünden geçiyor.

Murat Zaim’in Boğaziçi İşletme, Ali Zaim’in Boğaziçi Makine mezunu olduğunu belirtti:

- Ben onlara her zaman, “Sevdiğiniz işi yapın” dedim. “Yaptığınız işi tutku ile yapın” tavsiyesinde bulundum.

Murat Zaim araya girdi:

- Ben Derimod’dan önce finans sektöründe çalıştım. Derimod’da mağazadan depoya, kasaya kadar her noktada görev yaptık.

Ali Zaim de öğrencilik yıllarından itibaren şirkette çalışmaya başladığını vurguladı:

- Ben de mağaza, satış elemanlığı, depo derken her deneyimi yaşadım. Sonunda Zerrin Halamın yanında ayakkabı tarafına yöneldim. Zaten Halam da beni ayakkabıya çekti. Yani, “Zerrin Zaim Üniversitesi”nden de mezunum.

Murat Zaim, yeni dönemde iki kriz yaşadıklarına işaret etti:

- 2018’in ikinci yarısında ülkemizde döviz krizi yaşandı. Onun etkisi ortadan kalkmadan bu kez COVID-19 gibi bütün dünyayı saran pandemi krizi karşımıza çıktı. Yani, Harvard Üniversitesi’nde iki master yapmış gibi tecrübe biriktirdik.

Şirkette icranın kendilerinde olduğunu şu bilgiyle pekiştirmek istedi:

- Pandemide Ümit Bey şirkete haftada bir yarım gün uğradı.

Derimod, ikinci kuşağın “icraat”ıyla pandemili 2020 yılını 450 milyon liralık ciroyla geride bıraktı, 2021’de ciroyu 650 milyon liraya yükseltmeyi hedefe koydu.

Murat ve Ali Zaim, Sedef Orman’ın da desteğiyle Derimod’da çıtayı yukarı taşımaya kararlı görünüyor…

Artık işlerimizin yüzde 65 ayakkabı ve çantadan oluşuyor

DERİMOD Eşbaşkanı Ümit Zaim, Başkan Yardımcıları Murat Zaim ve Ali Zaim’in birlikte fotoğraflarını çekmek için ceket örneklerinin bulunduğu tarafa yöneldim:

- Fotoğrafı ceketlerin önünde çekelim.

Murat ve Ali Zaim duraksadı:

- Derimod’u artık sadece deri ceket, mont, giysi markası olarak konumlandırmak istemiyoruz. İşimizin büyük bölümü ayakkabı ve çanta olmaya başladı.

Ali Zaim, verileri paylaştı:

- 20 yıl önce satışlarımızda ayakkabının payı yüzde 15’ti. Bugün ayakkabı ve çantanın payı yüzde 65’e çıktı.

Murat Zaim, satış rakamlarını ekledi:

- Yılda 200 bin deri ceket, 2 milyon çift ayakkabı satıyoruz. Yazın deri ceket satışı düşüyor. Mağazalarımızda 12 ay iş temposunu ayakkabı sağlıyor. Bunu dikkate alarak ayakkabı tarafına yatırım yaptık.

Ayakkabı üretimini nerede yaptırdıklarını merak ettim, Ali Zaim anlattı:

- Satışa sunduğumuz ayakkabıların yüzde 90’ını Türkiye’deki tedarikçilerimiz üretiyor. 100’e yakın tedarikçi ile çalışıyoruz. İstanbul, Bursa, Gaziantep, İzmir, Konya, Adana ve Hatay’da tedarikçilerimiz var.

Ayakkabıların yüzde 10’unu Çin’de ürettirdiklerini kaydetti:

- Ülkemizde yapılamayan bazı tarzlar var. Onlar için Çin’deki tedarikçilerle çalışıyoruz.

Londra’da mağaza istiyorum, çocuklar ‘zamanı değil’ diyor

DERİMOD Başkan Yardımcısı Murat Zaim, Türkiye’de 88 mağazalarının bulunduğunu belirtip, yurtdışına işaret etti:

- Yurtdışında şu anda 15 mağazamız var. Azerbaycan, Kosova, Ramallah (Filistin), Cezayir, Özbekistan, KKTC’deyiz. Özbekistan’da 4 mağazamız hizmet veriyor.

Derimod Eşbaşkanı Ümit Zaim araya girdi:

- Ben “Londra’da mağaza açalım” diyorum. Çocuklar, “Zaman o zaman değil” diyerek beni frenliyor. Doğrusunu da yapıyorlar.

Murat Zaim sürdürdü:

- Mağaza açma tempomuz hızlı olmayacak. Ülkemizde sezonda 1-2 mağaza açacağız. Her yıl 1-2 yeni ülkeye girmeyi hedefleyeceğiz. Yurtdışında kısa vadede 25 mağazaya ulaşmayı düşünüyoruz.

Markalı ayakkabı ihracatı 50 dolar

DERİMOD Başkan Yardımcısı Murat Zaim, pandemi öncesinde online satışlarının yüzde 6-6.5 düzeyinde olduğunu belirtti:

- 2020’de online satışlarımız toplam cironun yüzde 20’sini buldu. 2023’te online satışın payının yüzde 25’e çıkmasını hedefliyoruz.

450 milyon liralık 2020 cirosunun yüzde 5’inin ihracattan sağlandığını vurguladı:

- Hedefimiz ilk aşamada ihracatı yüzde 10’a çıkarmak. e-ihracat ile Avrupa pazarına da uzanacağız.

Markalı ihracatın yarattığı farkı ortaya koydu:

- Ayakkabı sektörünün ortalama kilo başına ihracat geliri 6-7 dolar. Bizde markalı ihracatla kilo başına gelir 50 doları buluyor.