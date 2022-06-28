“1 Ocak’tan bu yana 7 bin 300 ihale iptal edildi”

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 1 Ocak’tan bu yana 7 bin 300 kamu ihalesinin teklif veren olmadığı ya da verilen teklifler ayrılan ödeneğin çok üstünde kaldığı için iptal edildiğini belirtti. Ekonomik krizle birlikte maliyetlere ve dolayısıyla piyasalara hâkim olan belirsizliğin kamu ihalelerine etkisine dikkat çeken Güzelmansur, “Önünü göremeyen, maliyet hesabı yapamayan müteahhitler kamu ihalelerine teklif vermiyor ve ihaleler bir bir iptal ediliyor” dedi.

En çok akaryakıt alım ihalelerinde iptaller yaşandığını söyleyen Güzelmansur, “Son 1 yılda motorin yüzde 313 zamlandı. Neredeyse her güne akaryakıt zamlarıyla uyanıyoruz. Yarın akaryakıt fiyatının ne olacağını kimse bilmiyor. Hâl böyle olunca kamunun akaryakıt alımı için çıktığı ihalelere hiç teklif veren olmuyor. Bu nedenle de ihaleler bir bir iptal ediliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu belirsizlik kamunun erzak taşıma, kömür dağıtımı gibi işlerine de talipli çıkmamasına, bu hizmetlerin sekteye uğramasına neden oluyor” dedi.

Mayıs ayı ile birlikte yangın mevsiminin başladığına dikkat çeken Güzelmansur, ihaleleri iptal edilen kurumların başında orman işletme müdürlüklerinin geldiğini kaydetti.

HDP’den Kongre öncesi DİSK ziyareti

HDP, 3 Temmuz’da yapacağı kongre öncesi sendikalar ve sivil toplum örgütlerine başlattığı ziyaret kapsamında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) gitti, görüşmenin gündemini ağırlıklı olarak asgari ücret artışı ve çalışanların ekonomik kriz karşısında yaşadıkları sıkıntılar oluşturdu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile yaptığı görünmede ekonomik krizin ülkenin en önemli sorunlarından biri haline geldiğini ve vatandaşın muhalefetten büyük bir beklenti içinde olduğunu dile getirdi.

Gündemde olan olası asgari ücret artışına ilişkin açıklamalarda bulunan Buldan, Kabine toplantısını işaret ederek, “Oradan çıkacak olan karar Türkiye toplumunu, Türkiye'deki işsizleri, işçileri, esnafı rahatlatacak bir rakam olmayacaktır. Bunu hem söylemlerinden hem de pratiklerinden anlayabiliyoruz. Asgari ücrete cüzi bir ekleme yapılsa bile ne işçiyi ne esnafı ne emekçiyi rahatlatacak bir rakam olmayacaktır” dedi.