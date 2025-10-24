1 otelin “günlük gıda atığı” 5 tona yaklaşıyorsa…
Resmi hesaplamalara göre:
Her yıl, 25 milyon tona yakın gıdayı çöpe atıyoruz…
***
Kayıtdışının yüksekliğini dikkate alıp;
“30-40 milyon ton” gibi, belediyelerin çöp verilerine bağlı kalınarak yapılan tahminler de var…
***
“Herşey dahil” sisteminden kurtulamayan Antalya’da, 850 odalı (1) otelin…
Günlük 5 tona yaklaşan gıda atığı haberinden hareketle…
Sadece Antalya’da 5-6 milyon ton gıda israfının olduğunu iddia edenler de var…
***
Bu israfın parasal değerinin:
250 milyar liraya yaklaştığını gösteren resmi veriler de var,
Kayıtdışı/kaçağı da ekleyip, 500 milyar liranın üzerinde olduğunu hesaplayan kuruluşlar da var…
***
Sonuçta…
Tüketirken israf ettiğimizi inkar etmiyoruz…
Ve israfa karşı önlem almamayı ayıptan/günahtan saymadığımızı, israfın her yıl daha da artmasından anlıyoruz…
***
Üretimden depolamaya, taşımadan perakendeye birçok alandaki verimsizliğimizi hesaplayarak, ürettiğimiz tarımsal ürünlerin yüzde 25’inin zayi olduğuna dikkat çeken resmi veriler de var;
“Seçkin azınlık” diye nitelendirdiğim üreticilerimizin, binbir zorluklla ürettiği ürünlerin yarısının zayi olduğuna dikkat çeken hesaplamalar da var…
VELHASIL
Gıda israfının, yaklaşık 30 senedir, her yıl üstüne katarak büyüdüğüne şahit oluyorum…
***
Bakanlıklardaki uzman personelin ve karar alıcıların, benden daha fazlasını gördüğüne/görmesi gerektiğine de inanıyorum…
***
Lüksemburg, İsviçre, Hollanda, Norveç gibi “zengin” ülkelerin bu konuyu önceliklendirenler arasında dünya liderliğini paylaşmalarını, yaratıcı/yaptırımlı uygulamalarını ve israfı azalttıklarını görünce…
Sorunu, “eğitim”/kültür” ve bunlar sayesinde karar almama veya kararı uygulamamanın büyüttüğünü anlıyorum…
