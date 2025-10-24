1 otelin “günlük gıda atığı” 5 tona yaklaşıyorsa…

Resmi hesaplamalara göre:

Her yıl, 25 milyon tona yakın gıdayı çöpe atıyoruz…

***

Kayıtdışının yüksekliğini dikkate alıp;

“30-40 milyon ton” gibi, belediyelerin çöp verilerine bağlı kalınarak yapılan tah­minler de var…

***

“Herşey dahil” sisteminden kurtulama­yan Antalya’da, 850 odalı (1) otelin…

Günlük 5 tona yaklaşan gıda atığı habe­rinden hareketle…

Sadece Antalya’da 5-6 milyon ton gıda is­rafının olduğunu iddia edenler de var…

***

Bu israfın parasal değerinin:

250 milyar liraya yaklaştığını gösteren resmi veriler de var,

Kayıtdışı/kaçağı da ekleyip, 500 milyar liranın üzerinde olduğunu hesaplayan ku­ruluşlar da var…

***

Sonuçta…

Tüketirken israf ettiğimizi inkar etmiyo­ruz…

Ve israfa karşı önlem almamayı ayıp­tan/günahtan saymadığımızı, israfın her yıl daha da artmasından anlıyoruz…

***

Üretimden depolamaya, taşımadan pera­kendeye birçok alandaki verimsizliğimizi hesaplayarak, ürettiğimiz tarımsal ürünle­rin yüzde 25’inin zayi olduğuna dikkat çe­ken resmi veriler de var;

“Seçkin azınlık” diye nitelendirdiğim üreticilerimizin, binbir zorluklla ürettiği ürünlerin yarısının zayi olduğuna dikkat çeken hesaplamalar da var…

VELHASIL

Gıda israfının, yaklaşık 30 senedir, her yıl üstüne katarak büyüdüğüne şahit oluyo­rum…

***

Bakanlıklardaki uzman personelin ve ka­rar alıcıların, benden daha fazlasını gördü­ğüne/görmesi gerektiğine de inanıyorum…

***

Lüksemburg, İsviçre, Hollanda, Norveç gibi “zengin” ülkelerin bu konuyu önce­liklendirenler arasında dünya liderliği­ni paylaşmalarını, yaratıcı/yaptırımlı uygulamalarını ve israfı azalttıklarını gö­rünce…

Sorunu, “eğitim”/kültür” ve bunlar sa­yesinde karar almama veya kararı uygu­lamamanın büyüttüğünü anlıyorum…